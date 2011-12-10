دامهای خراسان رضوی علیه تب برفکی ایمن سازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اعلمی اظهار داشت: همه دام های گاوداری های صنعتی استان که 264 هزار راس هستند در یک بازه زمانی یک ماهه تحت پوشش عملیات ایمن سازی علیه بیماری تب برفکی قرار گرفتند.

اعلمی با بیان اینکه عملیات مذکور به طور رایـگـان انجام شده افزود: لازم است پساز پایان عملیات واکسیناسیون با توجه به ویروسی بودن بیماری، دامداران تاحد ممکن از رفت و آمد به دامداری یکدیگر اجتناب ورزیده و محتوای حوضچه های ضدعفونی را همه روزه با مواد مناسب پر کرده و از حمل و نقل و خرید و فروش بدون ضابطه هر نوع دام، خودداری کنند.

وی با توجه به حساسیت موضوع، از نیروهای انتظامی نیز خواست تا ازتردد بدون مجوز دام ها در سطح راه های استان به طور کامل ممانعت به عمل آورده و موارد تخلف را به دامپزشکی منطقه گزارش کنند تا هماهنگی لازم با مراجع قضایی انجام شود.

اعلمی علائم بیماری را شامل مرگ و میر و تلفات بره ها و گوساله ها، قطع ناگهانی اشتهای دام به سبب ایجاد تاول های دهانی و عدم تمایل دام به خوردن خوراک، کاهش تولید شیر و یا قطع ناگهانی آن و سقط جنین در دا‌م ها دانست.

وی بیان داشت: دامداران در صورت مشاهده هرگونه علائم بالینی مخاطی واگیردار در گله و یا سایر نشانی های اعلام شده فوق مراتبرا در اسرع ‌وقت به اطلاع نزدیکترین شبکه دامپزشکی برسانند.

اعلمی افزود: طرح مایه کوبی دام های سبک استان نیز از روز گذشته آغاز شده که این عملیات نیز 20 روز به طول خواهد انجامید.