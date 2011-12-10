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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

دری خبر داد:

برنامه‌های ایران در نمایشگاه کتاب دوحه/ وزیر ارشاد عازم قطر می‌شود

برنامه‌های ایران در نمایشگاه کتاب دوحه/ وزیر ارشاد عازم قطر می‌شود

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد از حضور بابرنامه ایران در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه قطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در این باره گفت: ایران با عرضه بیش از 1300 عنوان کتاب ارزشمند از 60 ناشر ایرانی در شاخه‌های مختلف اعم از تاریخ، ادبیات، علوم انسانی، دین و هنر در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد از حضور مستقل 10 موسسه انتشاراتی شامل بوستان کتاب، فقه، ائمه اطهار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، الهدی، فرهنگستان هنر، انتشارات وزرات امور خارجه، کانون فکری و پرورش کودکان و نوجوان، خانه هنرمندان و احسان در سالن ایران در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه خبر داد.

ویادامه داد: این ناشران به صورت مستقل و مستقیم به عرضه آثار خود در این نمایشگاه خواهند پرداخت و همچنین کتابهای شاخص 50 ناشر توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در این نمایشگاه بین‌المللی عرضه خواهد شد.

دری متراژ سالن ایران را 192 متر مربع اعلام کرد و گفت: در این سالن علاوه بر غرفه‌هایی برای عرضه دستاورهای نشر  ایران، فعالیت‌های هنری و فرهنگی اصیل و سنتی ایران چون نقاشی، تذهیب و خوشنویسی در معرض دید بازدید کنندگان قرار می‌گیرد.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد از حضور 6 هنر مند ایرانی در کاروان فرهنگی اعزامی به محل برپایی نمایشگاه خبر داد و گفت: فعالیت‌های فرهنگی و هنری حوزه کودکان و نوجوان کشورمان نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی از عرضه آخرین نرم افزارها و دستاوردهای ایران در حوزه کتابهای الکترونیکی در نمایشگاه کتاب دوحه سخن گفت و افزود: همچنین در راستای تقویت روابط فرهنگی ایران با سایر کشورها، نشست‌های مشترکی با موضوع تبادل ظرفیتهای فرهنگی با نمایندگان حاضر در این نمایشگاه برگزار خواهیم کرد.

دری همچنین از حضور و بازدید سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه کتاب دوحه و برگزاری چند نشست و میزگرد فرهنگی با موضوعات مختلف از جمله بیداری اسلامی منطقه و سیر صعودی رشد فعالیت‌های فرهنگی کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

وی رونمایی از چند کتاب شاخص ایرانی در حوزه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را از دیگر برنامه‌های فرهنگی کشورمان در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب دوحه عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه جزوء مقررات ثبت نام در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز توزیع خواهد شد.

امسال نخستین سالی است که ایران به عنوان میهمان ویژه در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه حضور خواهد یافت. این نمایشگاه از 21 آذر ماه به مدت 10 روز در این شهر قطر بر پا می‌شود.

کد مطلب 1479423

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