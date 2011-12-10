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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

"فرانک لبوف":

فرانسه شانسی در یورو 2012 ندارد

فرانسه شانسی در یورو 2012 ندارد

ملی پوش پیشین تیم فوتبال فرانسه گفت که این تیم در رقابت‌های جام ملت‌های اروپای 2012 شانسی برای قهرمانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال فرانسه در گروه D مرحله گروهی رقابت‌های یورو 2012 با تیم‌های انگلستان، سوئد و اوکراین همگروه است.

فرانک لبوف در گفتگو با فیفا اظهار داشت: بازیکنانی چون زین الدین زیدان و تیه‌ری آنری دیگر در تیم فوتبال فرانسه حضور ندارند و اینکه این تیم بتواند از گروه خود هم صعود کند کار بزرگی انجام داده است.

بازیکن پیشین تیم فوتبال چلسی افزود: این رقابت‌ها فرصت مناسبی برای کسب تجربه است و تیم فرانسه را برای رقابت‌های جام جهانی 2014 آماده می کند. مردم نباید از این تیم انتظار پیروزی در این تورنمنت را داشته باشند.

کد مطلب 1479424

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