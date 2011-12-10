فرانسه شانسی در یورو 2012 ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال فرانسه در گروه D مرحله گروهی رقابتهای یورو 2012 با تیمهای انگلستان، سوئد و اوکراین همگروه است.
فرانک لبوف در گفتگو با فیفا اظهار داشت: بازیکنانی چون زین الدین زیدان و تیهری آنری دیگر در تیم فوتبال فرانسه حضور ندارند و اینکه این تیم بتواند از گروه خود هم صعود کند کار بزرگی انجام داده است.
بازیکن پیشین تیم فوتبال چلسی افزود: این رقابتها فرصت مناسبی برای کسب تجربه است و تیم فرانسه را برای رقابتهای جام جهانی 2014 آماده می کند. مردم نباید از این تیم انتظار پیروزی در این تورنمنت را داشته باشند.
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