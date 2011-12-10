"نارنجی پوش" از چادر رفتگران بیرون آمد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم برداری این فیلم در لوکیشن چادر رفتگران در منطقه سعادت آباد تهران به پایان رسید. هم اکنون بیش از 30 درصد از تدوین "نارنجی پوش" نیز توسط هایده صفی یاری در استودیو مون در حال انجام است.

"نارنجی پوش" نوشته مشترک مهرجویی و وحیده محمدی فر بر اساس طرحی از وحیده محمدی فر داستان حامد آبان عکاس حرفه ای مجلات و روزنامه ها است که با خواندن کتابی چنان تحت تاثیر پالایش محیط زیست و مبارزه با آشغال زایی می شود که با لباس نارنجی مخصوص رفتگران به شهرداری می پیوندد و با عنوان نارنجی پوش لیسانسه به شهرت می رسد اما اعتبار و محبوبیت حامد زندگی خصوصی و خانوادگی او را با سیلی از فراز و نشیب های عاطفی تند و ناگهانی به سمت و سویی دیگر می برد...

نقش اصلی این فیلم یعنی این عکاس را حامد بهداد در نخستین همکاری خود با مهرجویی بازی می کند. لیلا حاتمی، طناز طباطبایی، فردوس کاویانی، همایون ارشادی، اردشیر رستمی، امید روحانی، محمدجوادجعفرپور، مهیار پورحسابی، کامشاد کوشان، علی عابدینی، کیانوش گرامی، سیمون سیمونیان، علی اصغر طبسی، فرهنگ سروری، اکبر محمدی فر ، پروین میکده ، امیر سیدی ، فرامرز روشنایی، شاهین جعفری، علیرضا حائری، امید علیمردانی، محمدرضا جعفرپور و میترا حجار بازیگران "نارنجی پوش" هستند.

