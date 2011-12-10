اتمام آسفالت 650 کیلومتر راه روستایی آذربایجان غربی/ 86 درصد تهعدات محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمان ‌زاده صبح شنبه در جریان بازدید از محورهای روستایی شهرستان مهاباد از پیشرفت چشمگیر آسفالت راههای روستایی طی دو سال گذشته در استان خبر داد و گفت: از 750 کیلومتر تعهد سال 90 برای آسفالت و بهسازی راههای روستایی با 86 درصد تحقق، 650 کیلومتر محور روستایی آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه میزان متوسط آسفالت راههای روستایی 57 کیلومتر بوده که طی دو سال گذشته این میزان به 700 کیلومتر رسیده است، بیان داشت: همچنین طی این مدت از 290 کیلومتر بزرگراه، 70 کیلومتر طی سالجاری باید آسفالت می شد که متاسفانه تا کنون اعتبار این طرحها اختصاص نیافته است.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی در خصوص اجرای عملیاتهای آسفالت راههای اصلی اظهار داشت: از 300 کیلومتر تعهد آسفالت ریزی محورهای اصلی سالجاری تا کنون 60 کیلومتر آماده بهره برداری شده است.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران به دلیل موقعیت خاص کشاورزی، همجواری با سه کشور خارجی و قرار گرفتن در مسیر اصلی ترانزیت ایران به اروپا در زمینه توسعه، بهسازی و احداث بزرگراه نیازمند توجه ویژه مسئولان حوزه های ذیربط است.