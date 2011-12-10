  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

رحمان زاده خبر داد:

اتمام آسفالت 650 کیلومتر راه روستایی آذربایجان غربی/ 86 درصد تهعدات محقق شد

اتمام آسفالت 650 کیلومتر راه روستایی آذربایجان غربی/ 86 درصد تهعدات محقق شد

مهاباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی از اتمام آسفالت 650 کیلومتر راه روستایی استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمان ‌زاده صبح شنبه در جریان بازدید از محورهای روستایی شهرستان مهاباد از پیشرفت چشمگیر آسفالت راههای روستایی طی دو سال گذشته در استان خبر داد و گفت: از 750 کیلومتر تعهد سال 90 برای آسفالت و بهسازی راههای روستایی با 86 درصد تحقق، 650 کیلومتر محور روستایی آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه میزان متوسط آسفالت راههای روستایی 57 کیلومتر بوده که طی دو سال گذشته این میزان به 700 کیلومتر رسیده است، بیان داشت: همچنین طی این مدت از 290 کیلومتر بزرگراه، 70 کیلومتر طی سالجاری باید آسفالت می شد که متاسفانه تا کنون اعتبار این طرحها اختصاص نیافته است.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی در خصوص اجرای عملیاتهای آسفالت راههای اصلی اظهار داشت: از 300 کیلومتر تعهد آسفالت ریزی محورهای اصلی سالجاری تا کنون 60 کیلومتر آماده بهره برداری شده است.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران به دلیل موقعیت خاص کشاورزی، همجواری با سه کشور خارجی و قرار گرفتن در مسیر اصلی ترانزیت ایران به اروپا در زمینه توسعه، بهسازی و احداث بزرگراه نیازمند توجه ویژه مسئولان حوزه های ذیربط است.

کد مطلب 1479429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها