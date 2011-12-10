به گزارش خبرگزاری مهر فیلمبرداری فیلم سینمایی "فصل انار" به نویسندگی و کارگردانی محسن شرفی‌نیا و تهیه‌کنندگی علی سرتیپی در شهر یزد به پایان رسید. در حال حاضر تدوین اولیه فیلم به پایان رسیده و به زودی وارد مرحله صداگذاری می‌شود.

بر اساس این گزارش، فیلم سینمایی "فصل انار" از تاریخ 4 مهرماه در یزد کلید خورد و تمامی مراحل فیلمبرداری در این شهر انجام شد.

نقش اصلی این فیلم را نابازیگری معلول به نام سیدجلیل میرطبایی بازی می‌کند و در آن بازیگران مطرحی چون محمدرضا فروتن، شقایق فراهانی، ماه‌چهره خلیلی و امید روحانی ایفای نقش کرده‌اند.این فیلم برگرفته از یک فیلم کوتاه است که توسط این کارگردان سه سال پیش ساخته شده بود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: رضا معلولی است که قصد ازدواج با دخترخاله معلول خود را دارد ولی به خاطر مخالفت پدرش (که اخیرا از دنیا رفته) نمی‌تواند رضایت مادربزرگش را که تنها ولی اوست، جلب نماید. رضا در یک اتفاق با دختر سالمی آشنا می‌شود.

عوامل فیلم سینمایی "فصل انار" عبارتند از: تهیه‌کننده: علی سرتیپی، نویسنده و کارگردان: محسن شرفی‌نیا،‌مجری طرح: نگار اسکندرفر، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، صدابردار: طاهر پیشوایی، مدیر تولید: علی حماسی، مدیر تدارکات: محمد عباسیان،‌دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: امیرحسین ضیاء، گریم: کامران علی‌حسینی و ریحانه عادل‌نژاد، منشی صحنه: لادن رحمتی، طراح صحنه: محسن افزونی، طراح لباس: مهسا امینی‌شکیب، دستیار صدا: علی عبدالحسینی، دستیار صحنه: علی دهقانی،‌ دستیار اول فیلمبردار: احسان رفیعی‌جم، دستیار دوم فیلمبردار: عباس رضوانی، بازیگر نقش اول: سیدجلیل میرطبایی، بازیگران: محمدرضا فروتن، ماه‌چهره خلیلی، شقایق فراهانی، امید روحانی، میثاق زارع و لادن رحمتی.

محسن شرفی‌نیا ساخت بیست فیلم کوتاه را در کارنامه هنری خود دارد و "فصل انار" اولین فیلم بلند سینمایی او محسوب می شود.