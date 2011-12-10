به گزارش خبرنگار مهر، ماهها است که ادارهکل هنرهای نمایشی و به طبع آن تئاتر ایران بدون داشتن مدیرکل به فعالیت خود ادامه میدهد. بعد از استعفای حسین مسافرآستانه از سمت خود تئاتر ایران تنها با حضور محمدعلی دشتگلی به عنوان سرپرست اداره میشد. طی ماههای گذشته این وضعیت بر بلاتکلیفیهای تئاتر ایران افزوده بود.
گفته می شود بلاتکلیفی ادارهکل هنرهای نمایشی به پایان خواهد رسید و بحث معرفی غلامرضا منتظری به عنوان مدیرکل جدید هنرهای نمایشی مطرح است. غلامرضا منتظری که مدیرکل ارشاد گرگان است این روزها جدیترین گزینه برای حضور در سمت مدیرکل هنرهای نمایشی است.
باید دید که آیا وضعیت ادارهکل هنرهای نمایشی و مدیریت آن مشخص میشود یا گزینه مطرح شده به اتاق مدیرکل هنرهای نمایشی راه پیدا نمیکند.
مدیرکل ارشاد گرگان طبق شنیده های اخیر قرار است به زودی به عنوان مدیرکل جدید هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ماهها است که ادارهکل هنرهای نمایشی و به طبع آن تئاتر ایران بدون داشتن مدیرکل به فعالیت خود ادامه میدهد. بعد از استعفای حسین مسافرآستانه از سمت خود تئاتر ایران تنها با حضور محمدعلی دشتگلی به عنوان سرپرست اداره میشد. طی ماههای گذشته این وضعیت بر بلاتکلیفیهای تئاتر ایران افزوده بود.
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