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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

آیت الله شاهرودی:

دشمنان دست به اختلاف افکنی های قومی و نژادی می زنند

دشمنان دست به اختلاف افکنی های قومی و نژادی می زنند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمنان اسلام و ایران با همه ترفندها راه به جایی نبرده اند و دست به اختلاف افکنی های قومی و نژادی می زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی شامگاه جمعه در جمع علما ومردم اهل تسنن روستای کوچک نظرخانی علی آباد افزود: با وحدت کلمه همانند گذشته می توان نقشه های دشمنان را برملا کرد.

وی عنوان کرد: خون شهدای کربلا بویژه امام حسین (ع)  بود که درخت اسلامی را اینگونه زنده  بالنده نگه داشته است.

وی اظهار داشت: فارس و ترکمن در استان گلستان در کنار هم با وحدت و برادری در عزاداری امام حسین (ع) ماتم زده هستند.

حاج احمد آخوند تاتاری یکی از علمای اهل سنت گفت: امام حسین (ع) فرزند رسول خداست و خون او موجب بالندگی و تقویت اسلامی واحکام دینی شده است.

وی اظهار داشت: وظیفه ما شناخت یزیدیان است تا از اهداف شوم آنها در مقابله با اسلام پیشگیری کنیم.

کد مطلب 1479434

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