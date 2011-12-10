دشمنان دست به اختلاف افکنی های قومی و نژادی می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی شامگاه جمعه در جمع علما ومردم اهل تسنن روستای کوچک نظرخانی علی آباد افزود: با وحدت کلمه همانند گذشته می توان نقشه های دشمنان را برملا کرد.

وی عنوان کرد: خون شهدای کربلا بویژه امام حسین (ع) بود که درخت اسلامی را اینگونه زنده بالنده نگه داشته است.

وی اظهار داشت: فارس و ترکمن در استان گلستان در کنار هم با وحدت و برادری در عزاداری امام حسین (ع) ماتم زده هستند.

حاج احمد آخوند تاتاری یکی از علمای اهل سنت گفت: امام حسین (ع) فرزند رسول خداست و خون او موجب بالندگی و تقویت اسلامی واحکام دینی شده است.

وی اظهار داشت: وظیفه ما شناخت یزیدیان است تا از اهداف شوم آنها در مقابله با اسلام پیشگیری کنیم.