اروپا در معرض فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ژنرال "مارتین دمپسی" که روز گذشته در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: اتحادیه اروپا با فروپاشی بالقوه روبروست و این می تواند به ناآرامی های مدنی منجر شود.

وی همچنین نسبت به تدابیر اتخاذ شده از سوی رهبران اروپایی برای برخورد با بحران مالی و بدهی ها در منطقه یورو ابراز تردید کرد و گفت: روشن نیست که آیا این تدابیر قادر خواهد بود تا یکپارچکی اتحادیه اروپا را حفظ کند یا خیر.

وی افزود: ما به شدت درباره سلامت و قدرت ادامه کار یورو نگران هستیم، زیرا در برخی شیوه ها این روند می تواند بصورت بالقوه به ناآرامی های مدنی و فروپاشی اتحادیه منجر شود.

این اظهارات در حالی است که روز گذشته سران کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند تا در زمینه مالی و تصویب بودجه کشورها شیوه هماهنگ نظارتی را دنبال کنند.

بر اساس توافق کشورها باید میزان بودجه ملی خود را در اختیار اتحادیه قرار داده و حمایت این اتحادیه را کسب کنند.

دولت بریتانیا با این اقدام مخالفت کرد و خود را از این بخش از توافق کنار کشید.