  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

رئیس ستاد ارتش آمریکا:

اروپا در معرض فروپاشی است

اروپا در معرض فروپاشی است

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بر این باور است که بحران مالی منطقه یورو، اتحادیه اروپا را در معرض فروپاشی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ژنرال "مارتین دمپسی" که روز گذشته در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: اتحادیه اروپا با فروپاشی بالقوه روبروست و این می تواند به ناآرامی های مدنی منجر شود.

وی همچنین نسبت به تدابیر اتخاذ شده از سوی رهبران اروپایی برای برخورد با بحران مالی و بدهی ها در منطقه یورو ابراز تردید کرد و گفت: روشن نیست که آیا این تدابیر قادر خواهد بود تا یکپارچکی اتحادیه اروپا را حفظ کند یا خیر.

وی افزود: ما به شدت درباره سلامت و قدرت ادامه کار یورو نگران هستیم، زیرا در برخی شیوه ها این روند می تواند بصورت بالقوه به ناآرامی های مدنی و فروپاشی اتحادیه منجر شود.

این اظهارات در حالی است که روز گذشته سران کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند تا در زمینه مالی و تصویب بودجه کشورها شیوه هماهنگ نظارتی را دنبال کنند.

بر اساس توافق کشورها باید میزان بودجه ملی خود را در اختیار اتحادیه قرار داده و حمایت این اتحادیه را کسب کنند.

دولت بریتانیا با این اقدام مخالفت کرد و خود را از این بخش از توافق کنار کشید.

کد مطلب 1479435

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها