گرگر همچنان حادثه می آفریند/ پیرمرد 68 ساله هم قربانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هرازگاهی گرگر این غول آهنی، برای عبور و مرور اهالی روستا از روی رودخانه، بها می گیرد و این بها گاهی قطع انگشتان دست مسافر آن است.

گرگر روستای قلعه گل، هفته گذشته دو انگشت "الله داد دلشاد پور" که قصد عبور از عرض رودخانه مارون را داشت، قطع کرد تا بازهم لزوم جمع آوری هر چه سریعتر این وسیله عبور و مرور حادثه آفرین را به مسئولان گوشزد کند.

قطع دو انگشت آخرین مسافر گرگر

رئیس بیمارستان امام خمینی(ع) دهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرد آسیب دیده که در روز 13 آذر دچار حادثه شده بود در همان روز به این بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.

دکتر سید عبدالنبی موسوی افزود: در این حادثه بند آخر انگشتان سوم و چهارم آقای "الله داد دلشاد پور" قطع شده بود که با کمک تیم پزشکی این بیمارستان یکی از انگشتان او ترمیم یافت.

وی بیان کرد: دیگر انگشت وی به علت شکستگی استخوان قابل ترمیم نبود.

موسوی اظهار داشت: فرد آسیب دیده روز پنجشنبه 17 آذر ماه از بیمارستان مرخص شد.

ماه گذشته یکی از ماموران سرشماری نفوس و مسکن نیز که قصد عبور از عرض رودخانه مارون با وسیله "گرگر" در شهرستان کهگیلویه را داشت، انگشتانش در زیر چرخ گرگر قرار گرفت.

پیش از این انگشت بیش از 30 نفر از اهالی روستای گاودانه در شهرستان کهگیلویه بر اثر استفاده از گرگر قطع شده بود که با احداث پل عابر پیاده، کابوس گرگر از این روستا رخت بربست.

گرگرها تا پایان سال جمع آوری می شوند

با این حال مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد چندی پیش از جمع آوری گرگرها تا پایان سال جاری در این استان خبر داده بود.

احمد جمشیدی به خبرنگار مهر گفت: گرگر در مناطقی که برای عبور و مرور از رودخانه از این وسیله استفاده می کنند، تا پایان سال جمع آوری می شوند.

وی بیان کرد: پلهای استاندارد عابر پیاده جایگزین این وسیله عبور و مرور از روی رودخانه می شوند.

مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: هم اکنون سه گرگر دیگر در بر روی رودخانه "مارون" در بین شهرستانهای بهمئی و کهگیلویه، روستای "موگر" در کهگیلویه و روستای "بید انجیر" درشهرستان چرام وجود دارد.

وی عنوان کرد: درشهرستان بویراحمد، گچساران و دنا از گرگر استفاده نمی شود.

جمشیدی یادآور شد: اجرای این طرح باتوجه به طغیان رودخانه ها در برخی از ایام سال، نیازمند انجام کار کارشناسی است.

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محمدشریف اسلامی نژاد