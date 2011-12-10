اسرائیل هم باید تغییر کند/ تغییرات در خاورمیانه فراگیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمرو موسی شب گذشته در وین اظهار داشت: در پی بهار عربی تغییر باید تمامی کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل را در بر بگیرد.

وی افزود: ما شاهد تغییر تاریخی و جدی هستیم جهان عرب از امروز مثل گذشته نخواهد بود رویدادهای کنونی راه را برای به وجود آمدن نظم نوین منطقه ای گشوده است.

نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر در ادامه گفت: اسرائیل نیز باید همچون کشورهای عربی تغییر کند. این تغییر از موریتانی تا کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز ادامه خواهد داشت و هیچ کشوری از جمله سوریه و یمن نیز از تغییر در امان نخواهد بود و این مسئله تنها نیازمند زمان است.