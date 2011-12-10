پارکهای حاشیه کرمانشاه به میراث فرهنگی و شهرداریها واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلیمانی گفت: طبق قانون همه پارک های حاشیه شهرها را باید تا پایان سالجاری تحویل شهرداریها دهیم اما باتوجه به اینکه پارک جنگلی بیستون در نزدیکی مجموعه ثبت جهانی شده بیستون قرار دارد در نظر داریم که آن را به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واگذار کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تاکید کرد: مالکیت پارک جنگلی بیستون همچنان با دولت است اما بهره برداری از آن را به میراث فرهنگی واگذار خواهیم کرد.

سلیمانی افزود: بر این اساس از سال آینده متولی حفاظت و نگهداری از پارک جنگلی بیستون بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: پارک جنگلی بیستون دارای 180 هکتار مساحت است و درختان آن نیز دارای عمری 40 ساله هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: این درحالی است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر نحوه حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی از این پارک جنگلی نظارت خواهد داشت.