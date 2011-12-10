  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

سیلمانی:

پارکهای حاشیه کرمانشاه به میراث فرهنگی و شهرداریها واگذار می شود

پارکهای حاشیه کرمانشاه به میراث فرهنگی و شهرداریها واگذار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: پارکهای حاشیه شهرها به شهرداریهای استان و پارک جنگلی بیستون نیز به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلیمانی گفت: طبق قانون همه پارک های حاشیه شهرها را باید تا پایان سالجاری تحویل شهرداریها دهیم اما باتوجه به اینکه پارک جنگلی بیستون در نزدیکی مجموعه ثبت جهانی شده بیستون قرار دارد در نظر داریم که آن را به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واگذار کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تاکید کرد: مالکیت پارک جنگلی بیستون همچنان با دولت است اما بهره برداری از آن را به میراث فرهنگی واگذار خواهیم کرد.

سلیمانی افزود: بر این اساس از سال آینده متولی حفاظت و نگهداری از پارک جنگلی بیستون بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: پارک جنگلی بیستون دارای 180 هکتار مساحت است و درختان آن نیز دارای عمری 40 ساله هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: این درحالی است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر نحوه حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی از این پارک جنگلی نظارت خواهد داشت.

کد مطلب 1479438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها