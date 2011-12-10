رهبر انگلیکنها از جنبش تسخیر وال استریت حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری رهبر 78 میلیون انگلیکن در مقاله ای که اخیرا به مناسبت کریسمس منتشر کرده نوشته است که اگر مسیح در زمان معاصر زندگی می کرد با قبول خطرات به این جنبش ملحق می شد و تنها کنار نمی نشست.

وی اضافه کرده است: اگر مسیح در این زمان بود به آرامی فضای کلی را با مطرح کردن پرسشهایی از فقیر ، غنی، کاپیتالیست، معترض و روحانی تغییر می داد.

درهفته های اخیر هزاران آمریکایی به خیابانها ریخته و نسبت به آنچه که نابرابری اقتصادی و قدرت مؤسسات مالی آمریکا می دانند اعتراض کردند.

این اعتراضها با عنوان وال استریت را اشغال کنید به آرامی با حمایتهای جهانی رو به رو شد و در نقاط مختلف مردم علیه سیاستهای مالی و اقتصادی و افزایش بیکاری تظاهرات کردند.

این تظاهرات نشان دهنده خشم آمریکاییها و مردم جهان نسبت به سیاستهای اقتصادی است که افزایش نرخ فقر را به دنبال دارد.

ماه اکتبر نیز واتیکان از این جنبش حمایت کرد و خواستار تحول قوانین مالی جهانی شد.

