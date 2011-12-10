سوگواره فرهنگی هنری عاشوراییان ماهدشت فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر،اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت کرج و کانون ولایت عشق استان البرز، با توجه به اهمیت حادثه عاشورا، سوگواره فرهنگی هنری عاشورائیان را برگزار می کند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت در این باره گفت: این سوگواره در بخش فرهنگی شامل مسابقه کتابخوانی و شعر عاشورائی و در بخش هنری نیز شامل گرایش های نقاشی، عکاسی و خوشنویسی است.



حجت الاسلام دهقاندار افزود: متقاضیان می توانند در بخش فرهنگی آثار خود را تا تاریخ 30‌ آذر 90 و در بخش هنری آثار خود را تا تاریخ 29 دی ماه 90 به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت ارسال کنند.