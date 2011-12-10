هیئت تجاری و بازاریابی افغانستان به خراسان جنوبی سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ماهگلی اظهارداشت: موقعیت جغرافیایی و ژئوپلوتیکی خراسان جنوبی و حدود 400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و اثـرات مثبـت ایـن موقعیـت بـه نسـبت سـایر مبادی فعال با این کشور و تأثیرگذاری در کاهش قیمت تمام شده کاﻻهای صادراتی و ترانزیتی از امتیازات ویژه استان برای مبادلات تجاری با کشور افغانستان است.

وی سرعت بخشیدن به حمـل و نقـل و وصول کاﻻ در افغانستان و برخورداری از چهار بازارچه مرزی و یک مرز رسمی و بـین المللـی و کـاهش بار ترافیکـی در مبادی خروجی استان را از دیگر امتیازات استان برای مبادلات تجاری با کشور افغانستان برشمرد.

ماهگلی با اشاره به اینکه این ستان در کریدور شمال و جنوب و شرق به غرب و در نزدیکی جـاده هـای مواصـﻼتی بـه اسـتانهای مرکزی افغانستان است، عنوان کرد: برخورداری استان از ضریب امنیتی مطلوب در مقایسه با سایر مرزهای کشور و برخورداری از از واحدهای صنعتی بزرگ از جمله صنعت ﻻستیک، موتورسیکلت، کاشی و سرامیک، سـیمان و گـچ، ساخت و سازه های سبک ساختمانی از مزیت های این استان برای توسعه مبادلات تجاری با افغانستان است.

وی افزود: توانمندی ها، قابلیت ها و پتانسیل های استان در حوزه فرش، موکت، مواد غذایی و همچنین توانمندیهای در حوزه معدن، خدمات فنی و مهندسی و پروژه های مرتبط در بخش راه سازی، مسکن، آب و برق، مخابرات و امکانات دانشگاهی، آموزشی و علمی و پزشکی از دیگر قابلیت های استان است.

ماهگلی بیان کرد: امکانات و زیر ساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاران و تجار افغانی با پذیرش دانشجو و تربیت نیرو در کارگاههـای آمـوزش فنی و حرفه ای و اعزام نیرو نیز فراهم شده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: خراسـان جنـوبی آمادگی و اسـتقبال کامل از سـرمایه گـذاران افغـانی جهـت ایجـاد طرحهای صنعتی و خدماتی مورد نیاز بازار افغانستان و همچنین سـرمایه گـذاری مشـترک در پـروژه هـای فعـال استان جهت تکمیل سقف تولید و صادرات به افغانستان را دارد.

ماهگلی برنامه هایی همچون بازدید از کارخانه جات شهرک صنعتی، نمایشگاه جانبی و جلسات تخصصی فی مابین تجار ایرانی و افغانی را از برنامه های این نشست سه روزه عنوان کرد.