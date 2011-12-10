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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد

نکات مغفول مانده از واقعه عاشورا/ نقش پیام رسانی اهل بیت تبیین شود

نکات مغفول مانده از واقعه عاشورا/ نقش پیام رسانی اهل بیت تبیین شود

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه درسهای عاشورا برای موقعیتهای مختلف زندگی بشر آموزنده است، بر لزوم تبیین نکات مغفول مانده از واقعه کربلا تأکید کرد و گفت: متأسفانه کمتر به شجاعتها و رشادتها در واقعه کربلا پرداخته می شود .

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برخی مباحث مغفول مانده درباره واقعه کربلا به خبرنگار مهر گفت: یکی از مباحث مربوط به واقعه عاشورا که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، محوریت حق و اسلام است؛ چیزی بزرگتر از جان امام حسین(ع) که ایشان باید برای ماندگاری آن به شهادت برسند و آن اسلام عزیز است و این همان چیزی است که الان به دست ما به امانت سپرده شده و ما نیز باید آن را به طور صحیح به نسل آینده بسپاریم.

وی با بیان اینکه محور آن اسلامی که امام حسین(ع) برای نجات آن حرکت کرد توحید و ولایت الله است، افزود: امام حسین(ع)در بخش توحید، شرک ها و تبعیت از غیر را کنار می گذارد و در بحث ولایت الهی نیز ولایت هرچیزی و هرکسی غیر از خداوند متعال را کنار می زنند.

موسوی هوایی یادآور شد: مسئله دیگری که در مورد واقعه کربلا کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن نظم و انسجامی است که در عاشورا بوده است و امام حسین(ع) به عنوان یک فرمانده تمام عیار جنگی در بین هزاران نفر دشمن محاصره شد اما مدیریت و چینش نیروها و مقاومت سپاه ایشان بسیار عظیم است و ما شاهد یک کار منظم و تشکیلاتی هستیم.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات تصریح کرد: درسهای عاشورا برای تمام موقعیتهای زندگی بشر آموزنده است برای همین ما برای موقعیتهای مختلف می توانیم از مبانی و روشهای حرکت عاشورایی امام حسین(ع) در هر زمانی دریافت جدیدی داشته باشیم.

وی افزود: وقتی امام نقش ها را در صف آرایی مقابل دشمن تعیین می کنند اینکه در سمت راست چه کسی و در سمت چپ چه شخصی و پرچم اصلی در دست چه کسی باشد همه اینها نشان می دهد که این مسائل طراحی و برنامه ریزی شده است و گویای این مسئله است که در جامعه نیز باید هر کسی وظیفه خود را در جایگاه خویش درست انجام دهد تا هر کاری به سمت و سوی صحیح سوق داده شود.

حجت الاسلام موسوی هوایی با تأکید بر لزوم تبیین شجاعتها در کربلا تصریح کرد: متأسفانه کمتر به شجاعتها و رشادتها در واقعه کربلا پرداخته می شود درحالیکه آن روحیه شجاعتی که اهل بیت(ع) و اصحاب داشتند بسیار عجیب است و واقعا شجاعت و صبر در کربلا خجالت زده است در برابر این بزرگواران.

وی تأکید کرد: نکته بعدی بحث حرکت کاروان اسرا و آن حالات و ترسیم فضای حاکم بر کربلا و اهل بیت(ع) است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یک بخش هم خطبه های این بزرگان در مسیر است به ویژه آن خطبه فصیح و بلیغ حضرت زینب(س) که گویی زبان علی(ع) در کام زینب(س) است و آن تحولی که با خطبه های حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در آن جامعه ناآگاه و بی بصیرت ایجاد شد.

حجت الاسلام موسوی هوایی با اشاره به تأثیر تبلیغات منفی دشمن و جنگ روانی بنی امیه در ایجاد واقعه عاشورا تأکید کرد: نقش پیام رسانی اهل بیت امام حسین(ع) پس از واقعه عاشورا و به تصویر کشیدن فضای حاکم بر سخنرانی حضرت زینب و امام سجاد و آن فضای درونی و صبر آنان و ترسیم درست فضای بیرونی که این عزیزان در آن واقع شده بودند موجب روشنگری اذهان مردم نسبت به حرکت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد شد.

کد مطلب 1479444

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