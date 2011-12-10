سخنرانهای محرم از پرداخت به حواشی پرهیز کنند/ کتابهای مقتل مبنا باشند

حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده مجلس و رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد در مورد محتوای سخنرانیهای محرم به خبرنگار مهر گفت: بهترین سخنرانی این است که انسان حماسه حسینی را برای مردم ترسیم و از آغاز حرکت تا فرجام کار را تبیین کند. فرمایشات امام حسین(ع) و یاران آن حضرت و نوع برخورد آن بزرگواران را به درستی بیان کند، آنگاه توانسته از واقعه عاشورا تابلویی در منظر مردم بگذارد به گونه ای که مردم متوجه شوند اهل بیت و اباعبدالله الحسین(ع) کاری کرده است که در جهان خلقت منحصر به فرد است.

وی تأکید کرد: عظمت کار امام حسین(ع) به گونه ای است که با هیچ یک از کار ائمه قابل مقایسه نیست یک کار ویژه که خدای تبارک و تعالی امام حسین(ع) را شایسته یک چنین اقدام بزرگی دانسته، فلذا همه پیامبران و اولیا قبل از وقوع این واقعه این جریان را به نحوی ترسیم کرده اند حتی از آدم تا خاتم برای امام حسین(ع) گریستند.



نماینده مجلس شورای اسلامی سخنرانان را در ادامه عزاداریهای حسینی از پرداختن به حواشی در بیان واقعه کربلا برحذر داشت و تأکید کرد: خود واقعه عاشورا آنقدر مطلب دارد که نیاز به حواشی نیسنت؛ اگر کسی بتواند متن واقعه کربلا از مدینه تا شهادت را به درستی تبیین کند معتقدم تأثیرگذاری ارزشمندی خواهد داشت.



حجت الاسلام ابراهیمی با تأکید بر استفاده سخنرانان از متن مقتل، یادآور شد: بهتر است سخنرانان برای بیان واقعه کربلا از کتب مقتل استفاده کنند، کاری که مقام معظم رهبری انجام دادند. در حادثه کربلا همه چیز وجود دارد و بهتر آن است که تاریخ کربلا را از کتب صحیح خلاصه برداری کرده و عصاره آن را برای مردم بیان کنند.

رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد در مورد ظرفیتهای معنوی ماه محرم نیز گفت: معتقدم هرچه را که بشر در طول تاریخ لازم داشته در حرکت امام حسین(ع) وجود دارد از توحید تا معاد و این ظرفیت بزرگی است که در محرم و واقعه عاشورا است که در آن محبت به خدا و اولیا موج می زند. وفا، برادری و مهرورزی و در یک کلام انسانهای ساخته شده و تربیت شده با آداب انبیا به عنوان الگو در جریان کربلا حضور دارند که به هر کدام از آنها بنگریم درس بزرگی است.



حجت الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: آن روح ایثار و فداکاری و عشق به دینداری و حفاظت از قرآن و سنن نبی مکرم اسلام همه در عاشورای امام حسین(ع) است لذا از ظرفیتی که در محرم وجود دارد برای جوانها می توان خیلی کار کرد. اصحاب و یاران امام حسین(ع) هر کدام الگوهای مجسمی از اسلام هستند و یا به عبارتی هرکدام از آنها اسلام مجسم هستند. در کربلا از بچه شش ماه تا پیر نود و چند ساله وجود دارد و برای همه افراد الگو وجود دارد که ما می توانیم از این ظرفیت بالای محرم استفاده کنیم.