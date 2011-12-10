ضعف گفتگوی خانوادگی بواسطه مدرنیته/ پایان عصرپدربزرگها و مادربزرگها

زنگ ویل: پایان عصر پدربزرگها و مادربزرگها/ ضعف خانواده نتیجه تفکر مدرن است

دکتر نیک زنگ‌ویل استاد فلسفه دانشگاه دورهام انگلستان در مود جایگاه گفتگو در خانواده به خبرگزاری مهر گفت: گفتگوهای قابل توجهی در خانواده‌ها در حال حاضر وجود دارد.

وی افزود: تصور مردم این است که مسائل مرتبط با خانواده از برخی چیزها که عادت به فکر کردن در مورد آنها دارند مهمتر است. باید توجه داشت اهمیت خانواده هم در دیدگاههای مذهبی و هم در دیدگاههای جنیستی دارای اهمیت است.



مؤلف کتاب متافیزیک زیبایی یادآور شد: در حال حاضر تعریف سنتی از خانواده عوض شده و ما با این تعریف وداع کرده‌ایم. شاید تلاش برای این بوده تا خانواده را بهتر کنیم. ولی باید توجه داشت ما دیگر عصر پدربزرگها و مادربزرگها را نداریم و این ارزشها را از دست داده‌ایم.



کرامر: "گفتگو" ویژگی خانواده سالم است/ گفتگوی خانوادگی آرامش‌بخش است

دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در این مورد گفت: بهترین شیوه برای گسترش و تشویق گفتگو در خانواده احترام متقابل و دو طرفه است. وقتی اعضای خانواده نسبت به هم احساس تعلق کنند و نسبت به دردها و نگرانیهای یکدیگر حساس باشند در این صورت گفتگو میان خانواده امری رایج خواهد بود.



وی تصریح کرد: وقتی در خانواده یک نفر رفتار مبتنی بر دیکتاتوری داشته باشد در این صورت باب گفتگو میان اعضای خانواده بسته خواهد شد. وقتی یک نفر در خانواده بخواهد سایر اعضا را به انقیاد خود درآورد در این صورت گفتگو میان اعضا که مؤلفه خانواده سالم است از بین خواهد رفت.



استاد دانشگاه کمبریج تأکید کرد: اگر فرزندان احساس کنند قدرت انتخاب آنها در خانواده گرفته شده و این والدین هستند که برای آنها و آینده تصمیم می‌گیرند و آنها مشارکتی در انتخابات خود ندارند در این صورت روح گفتگوی اصیل در خانواده از بین خواهد رفت.

تالیافرو: نهادهای دینی بستری برای تقویت گفتگوهای خانوادگی هستند

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در این خصوص به مهر گفت: پرسش سخت و دشواری است. اما اگر بر اساس آنچه عمومیت دارد و رایج است درصدد پاسخ به آن باشیم باید توجه داشت که تکنولوژی امکان گفتگو در خانواده را وسیع کرده است.



وی افزود: با وجود منابعی چون اینترنت، فیلمها، موسیقی و دسترسی به سایر منابع فرهنگی گذشته افراد نوجوان و جوان قادر خواهند بود از فرهنگی که پدران خود در آن تربیت یافته‌اند آگاه شوند.

تالیافرو در مورد راههای افزایش و تشویق گفتگو در خانواده نیز تصریح کرد: اینکه چگونه می‌توان برنامه‌ای اجتماعی برای انجام این امر ایجاد کرد کار سخت و دشواری است. اما می‌توان بر اساس یک برنامه اجتماعی که در آن شهرها به گفتگو در مورد مسائل مهم روی می‌آورند باعث تشویق گفتگو در خانواده شد.



گلسپی: مظاهر مدرنیته گفتگوهای خانوادگی را تضعیف کرده است

دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا نیز تصریح کرد: در مورد ایده خانواده به طور قابل توجهی در نقاط مختلف جهان دیدگاههای مختلفی وجود دارد. در واقع در مورد نقش همسران (مردان و زنان)، نقش والدین و فرزندان دیدگاههای مختلف و گوناگونی وجود دارد.



وی افزود: گفتگو در خانواده زمانی افزایش پیدا می‌کند که احترام متقابل وجود داشته باشد. در یک خانواده مبتنی بر نظم خشک سلسله مراتبی تحقق گفتگو سخت و دشوار است. چرا که در رأس چنین خانواده‌ای پدر، یا مادر و یا رئیس خاندان قرار دارد که اطاعت از آن اصل است.



این استاد فلسفه تصریح کرد: این رابطه باعث می‌شود به جای ذکر حقایق، زیردستان به تملق و چاپلوسی روی آورند. چنین رابطه‌ای منتج به از بین رفتن ارتباط میان اعضای خانواده یا خاندان می‌شود. از سوی دیگر چنین رابطه‌ای باعث غرور رئیس و کسی که در رأس هرم این سلسله مراتب قرار دارد می‌شود، برای او بهتر است که از چنین موقعیتی آگاهی داشته باشد.