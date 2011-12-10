پست بانک قم فاتح لیگ برتر کبدی ساحلی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات لیگ برتر کبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه به انجام می رسد و طی آن تیم کبدی مردان پست بانک قم با تکرار نتایج دور رفت قهرمان این پیکارها می شود.



حضور موفق در دیدارهای دور رفت از مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات لیگ برتر کبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور سبب شد کبدی‌کاران تیم پست بانک قم با روحیه ای مضاعف برای کسب عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها مقابل حریفان صف آرایی کنند.



مردان کبدی‌کار قم که نخستین بار حضور در مسابقات لیگ برتر کبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور را تجربه می‌کنند در بین چهار تیم حاضر در مرحله نهایی این رقابت‌ها برای کسب عنوان قهرمانی هر شش بازی خود در مراحل رفت و برگشت را با پیروزی پشت سر گذاشته و قهرمان شدند.



تمام نتایجی که کبدی کاران تیم پست بانک قم در دور رفت از مرحله نهایی نخستین دوره لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاه های کشور کسب کرده بودند، در دور برگشت نیز تکرار کردند و قاطعانه با کسب 12 امتیاز فاتح لیگ برتر کبدی ساحلی لقب گرفتند.



بعد از کسب نتایج بسیار خوب در مسابقات مرحله گروهی که در تهران و ساری برگزار شد، تیم کبدی مردان پست بانک قم در پیکارهای دور رفت از مرحله نهایی این دوره که در تهران برگزار شد، به سه پیرزوی دست یافت و با سه پیروزی که در ساری به دست آورد، قهرمانی خود را قطعی کرد.



مردان کبدی کار تیم پست بانک قم در در نخستین مسابقه خود در جدال با تیم کبدی ساحلی رودهن به برتری 46 بر 36 رسیدند، همچنین پست بانک قم با نتیجه 56 بر 33 موفق به شکست تیم هیئت قائمشهر شد و در سومین مسابقه نیز 47 بر 26 از سد تیم تختی تهران عبور کرد.



این در حالی است که در دور رفت این مسابقات نیز تیم کبدی پست بانک قم با توجه به توانمندی و توانایی‌هایی که برای کسب مقام قهرمانی این رقابت‌ها داشت موفق شد تیم کبدی ساحلی رودهن تهران را نیز با حساب 47 بر 32 شکست دهد.



به دست آوردن این پیروزی در جدال با تیم کبدی ساحلی رود‌هن انگیزه بازیکنان تیم کبدی ساحلی پست بانک قم را برای دومین مسابقه بیشتر کرد و آنها در دیداری حساس‌تر از مسابقه با رودهن، این بار مقابل تیم هیئت کبدی قائمشهر قرار گرفتند و 50 بر 34 پیروز شدند، ضمن اینکه سومین بازی آنها با تیم تختی تهران نیز با برتری 46 بر 24 تیم پست بانک قم همراه بود.



با کسب 6 پیروزی متوالی در دورهای رفت و برگشت مرحله گروهی، تیم کبدی پست بانک قم در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و بالاتر از تیم های کبدی ساحلی رودهن تهران، تختی تهران و هیئت قائمشهر قهرمان نخستین دوره پیکارهای لیگ برترکبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور شد.

