به گزارش خبرنگار مهر، فریدون معینی که به همراه "دانیل گاسپار" در کنفرانس آنالیز جام ملت‌های آسیا 2011 شرکت کرده بود، نشست‌هایی با مربیان آسیایی و اروپایی داشت.

در این زمینه وی رزومه و CD فعالیت‌های سه مربی خانم استرالیایی، چینی و هلندی را برای بررسی جهت فعالیت در تیم ملی بانوان کشورمان دریافت کرده است که در این خصوص شانس مربی استرالیایی بیشتر از دیگر مربیان است.

از سوی دیگر قرار است با هماهنگی کارلوس کی‌روش، یکی از دستیاران این مربی پرتغالی به عنوان سرمربی تیم زیر 22 سال کشورمان انتخاب شود تا برنامه‌های آماده‌سازی این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در سال آینده آغاز شود. در کنار این مربی، مربیان ایرانی هم در تیم زیر 22 سال ایران فعالیت خواهند کرد.

براساس تصمیم AFC در کنار مسابقات زیر 16 سال و زیر 19 سال قهرمانی آسیا از سال 2012 مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا هم برگزار می‌شود که این تیم‌ها، پشتوانه خوبی برای تیم‌های بزرگسالان خواهند بود.