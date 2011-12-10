معرفی آثار پیشنهادی ایران برای ثبت در حافظه جهانی یونسکو تا آخر آذر

محمدعلی ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: از میان 6 اثری که در گروه ارزیابی کمیته ملی حافظه جهانی در دست بررسی بود، تا این لحظه انتخاب یک اثر برای ثبت در برنامه حافظه جهانی یونسکو قطعی شده است.

وی افزود: 5 اثر دیگر هم بررسی و امتیازاتشان مشخص شده و در جلسه آینده کمیته ملی حافظه جهانی که اواخر ماه جاری (آذر) برگزار می‌شود، یک اثر دیگر هم از میان این 5 اثر انتخاب خواهد شد.

نایب رئیس کمیته ملی حافظه جهانی اضافه کرد: دو اثر مذکور پس از تائید از سوی کمیته ملی حافظه جهانی، دوباره به گروه ارزیابی این کمیته بازگردانده می‌شوند تا برای آنها پرونده تشکیل شود.

به گفته محمدعلی ابهری این دو اثر تا پایان امسال و از سوی کمیسیون ملی یونسکو به عنوان آثار پیشنهادی ایران برای ثبت در برنامه حافظه جهانی سال 2012 به یونسکو ارائه خواهند شد.

امسال 24 اثر از میراث معنوی کشورمان در کمیته ملی حافظه جهانی مورد بررسی قرار گرفت که از این میان 8 اثر توانستند به مرحله نهایی ارزیابی راه یابند.

برای سال 2011 میلادی «خمسه» نظامی و «التفهیم» ابوریحان بیرونی به عنوان میراث معنوی ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو (IAC) به ثبت رسیده بود.