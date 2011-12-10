سرما به 80 درصد محصول سیب زمینی جنوب کرمان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درینی اظهار داشت: با ورود جبهه هوای سرد به کرمان سه هزار و 500 هکتار از مزارع سیب زمینی جنوب استان کرمان دچار خسارت شدند.

درینی ابراز داشت: براساس بررسی های صورت گرفته خسارت سرما به این محصول 50 تا 80 درصد برآورد شده است.

وی عنوان داشت: کشاورزانی که محصول آنها دچار سرمازدگی شده است برای استفاده از تسهیلات بیمه به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنند.

این مسئول بیان داشت: هشدارهای لازم در خصوص ورود جبهه هوای سرد از سوی هواشناسی کرمان و جهاد کشاورزی به کشاورزان داده شد اما به این وجود شاهد وارد شدن خسارت به محصول سیب زمینی در این منطقه هستیم.

