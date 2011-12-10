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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

درینی خبر داد:

سرما به 80 درصد محصول سیب زمینی جنوب کرمان خسارت وارد کرد

سرما به 80 درصد محصول سیب زمینی جنوب کرمان خسارت وارد کرد

جیرفت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: 80 درصد سیب زمین کشت شده در جنوب استان کرمان دچار سرمازدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درینی اظهار داشت: با ورود جبهه هوای سرد به کرمان سه هزار و 500 هکتار از مزارع سیب زمینی جنوب استان کرمان دچار خسارت شدند.

درینی ابراز داشت: براساس بررسی های صورت گرفته خسارت سرما به این محصول 50 تا 80 درصد برآورد شده است.

وی عنوان داشت: کشاورزانی که محصول آنها دچار سرمازدگی شده است برای استفاده از تسهیلات بیمه به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنند.

این مسئول بیان داشت: هشدارهای لازم در خصوص ورود جبهه هوای سرد از سوی هواشناسی کرمان و جهاد کشاورزی به کشاورزان داده شد اما به این وجود شاهد وارد شدن خسارت به محصول سیب زمینی در این منطقه هستیم.
 

کد مطلب 1479454

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