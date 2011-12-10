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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

اسماعیلی:

دوره آموزشی تخصصی قرائت قرآن در تربت حیدریه برگزار شد

دوره آموزشی تخصصی قرائت قرآن در تربت حیدریه برگزار شد

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از برگزاری دوره آموزشی تخصصی سطح چهار قرائت قرآن در این شهرستان خبر داد.

محمداسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از این  دوره آشنایی قاریان قرآن مجید با شیوه های قرائت، داوری و بررسی قرائت قاریان و ارائه شیوه های نوین در قرائت قرآن است.

وی افزود: دوره آموزشی سطح چهار قرآن در تربت حیدریه با شرکت 25 نفر از قاریان برگزار شد.

وی از  توزیع مجله تحلیلی - خبری پنجره در این شهرستان بین تعدادی ازاعضای هیئات مذهبی و روحانیون تربت حیدریه، زاوه و رشتخوار خبر داد.

وی افزود: مجله خبری - تحلیلی پنجره این هفته شامل، نگاهی به جنگروانی اخیر مقامات کاخ سفید علیه ایران، پیام غدیر، نگاهی به تحولات اخیرآل سعود در عربستان، بررسی مبانی هستی و انسان شناسی احیاگری دینی امام خمینی و ویژه نامه گرامیداشت مرحوم آیت الله عمید زنجانی است.

کد مطلب 1479456

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