دوره آموزشی تخصصی قرائت قرآن در تربت حیدریه برگزار شد

محمداسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از این دوره آشنایی قاریان قرآن مجید با شیوه های قرائت، داوری و بررسی قرائت قاریان و ارائه شیوه های نوین در قرائت قرآن است.

وی افزود: دوره آموزشی سطح چهار قرآن در تربت حیدریه با شرکت 25 نفر از قاریان برگزار شد.

وی از توزیع مجله تحلیلی - خبری پنجره در این شهرستان بین تعدادی ازاعضای هیئات مذهبی و روحانیون تربت حیدریه، زاوه و رشتخوار خبر داد.

وی افزود: مجله خبری - تحلیلی پنجره این هفته شامل، نگاهی به جنگروانی اخیر مقامات کاخ سفید علیه ایران، پیام غدیر، نگاهی به تحولات اخیرآل سعود در عربستان، بررسی مبانی هستی و انسان شناسی احیاگری دینی امام خمینی و ویژه نامه گرامیداشت مرحوم آیت الله عمید زنجانی است.