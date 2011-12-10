جلسه فوری کاهش آلودگی هوا/ شاخص آلودگی هوای تهران روی 140

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این جلسه تصمیماتی در خصوص افزایش سختگیری در خصوص معاینه فنی خودروها و همچنین خودرو های دود زا گرفته شد.

به گفته وی، همچنین مقرر شد صدا و سیما برنامه های منظمی در رابطه با مباحث آلودگی هوا و هشدار برای گرو ههای مختلف مردم تهیه کند.

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون روی عدد 140 هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد و بیمارن قلبی، ریوی، خردسالان و سالخوردگان بایستی از قرار گرفتن در این شرایط خودداری کنند.

وی افزود: گروههای دیگر هم برای جلوگیری از انباشت بیشتر آلاینده ها بهتر است تنها در صورت داشتن کار ضروری از منزل خارج شوند و حتی الامکان از خودروی شخصی استفاده نکنند.

