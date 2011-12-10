رایزنی برای تغییر رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال درباره تیم گرگان

قربانعلی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با رئیس فدراسیون بسکتبال در این زمینه صحبت شده ولی به دلیل آنکه تازه از سفر خارج برگشته است قول پیگیری رفع مشکل بسکتبال گرگان را داده است.

وی گفت: امید زیاد داریم و خوش بین هستیم که رای صادر شده شکسته شده و مشکل برطرف شود.

به گزاش خبرنگار مهر، تیم بسکتیال لیگ برتری گرگان در به دنبال رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص مسائل پیش آمده در مسابقه شهرداری گرگان و ذوب‌آهن اصفهان دو جلسه‌ای مسابقه خانگی بدون حضور تماشاگر گرگانی محروم شد.

تیم بسکتبال گرگان نماینده گلستان در لیگ برتر باشگاههای کشور است.