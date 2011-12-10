مرحله استانی مسابقات قرآن خراسان رضوی در تربت حیدریه برگزار می شود

حجت الاسلام سعید آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات با حضور 600 نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در مقطع بزرگسال برگزار خواهد شد.

سخنگوی ستاد سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی تصریح کرد: افتتاحیه این دوره از مسابقات در روز سه شنبه 22 آذر ماه با حضور سردار غفاری، معاون امنیتی سیاسی استاندار خراسان رضوی، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد، رئیس ستاد سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم، مسئولین استانی و مردم تربت جام در مصلی الغدیر این شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه های اجرایی در حاشیه مسابقات افزود: در حاشیه این دوره از مسابقات علاوه بر کارگاه های تخصصی در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان، نمایشگاه تصویری آیات قرآن کریم و نمایشگاه بیداری اسلامی برگزار و محصولات قرآنی با نشرهای مختلف عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه با حضور 104 هزار نفر در مرحله شهرستانی این مسابقات این استان بیشترین تعداد شرکت کننده در مسابقات قرآنی را دارد افزود:این آمار شرکت کننده، در سی و چهارمین دوره مسابقات قرآنی در مرحله شهرستانی، خراسان رضوی را پیشگام دیگر استان های کشور در مسابقات قرآنی قرار داده است.

وی با بیان اینکه مرحله شهرستانی مسابقات در دو مقطع شکوفه و بزرگسال برگزار شده است، بیان داشت: اختتامیه مرحله استانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن خراسان رضوی، جمعه 25 آذرماه با حضور حجت الاسلام و علی محمدی، نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف کشور در تربت جام برگزار می شود.