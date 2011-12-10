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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

جنجال جدید در مصر؛

الجنزوری از درب پشتی وارد مقر نخست وزیری نمی شود

الجنزوری از درب پشتی وارد مقر نخست وزیری نمی شود

یکی از نزدیکان نخست وزیر جدید مصر تاکید کرد: الجنزوری با ورود به مقر نخست وزیری از درب پشتی مخالف است و تاکید دارد که خود را ضد تحصن کنندگان در برابر این ساختمان نشان ندهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه الفجر مصر، "فتحی الشاذلی" با اشاره به تحصن مردم مصر در برابر ساختمان نخست وزیری این کشور در قاهره تاکید کرد: کمال الجنزوری در نظر ندارد از درب پشتی وارد مقر نخست وزیری شود.

وی تاکید کرد: نخست وزیر مصر در نظر دارد این پیام را به تحصن کنندگان برساند که هرگز علیه مطالبات آنها موضعی ندارد.

از سوی دیگر، روزنامه الیوم السابع مصر با انتشار یک نظرسنجی مهمترین اولویتهای کابینه الجنزوری از نگاه مردم را حل مسائل اقتصادی دانست.

بر این اساس 86.5 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده اند که پیشرفت وضعیت اقتصادی مصر باید اصلی ترین اولویت دولت الجنزوری باشد.

محاکمه مبارک و وابستگانش با 8.7 درصد و استراد اموال متعلق به مردم مصر در خارج با 4.6 درصد در رده های بعدی دولت نجات ملی الجنزوری از نگاه مردم قرار دارند.

کد مطلب 1479462

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