الجنزوری از درب پشتی وارد مقر نخست وزیری نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه الفجر مصر، "فتحی الشاذلی" با اشاره به تحصن مردم مصر در برابر ساختمان نخست وزیری این کشور در قاهره تاکید کرد: کمال الجنزوری در نظر ندارد از درب پشتی وارد مقر نخست وزیری شود.

وی تاکید کرد: نخست وزیر مصر در نظر دارد این پیام را به تحصن کنندگان برساند که هرگز علیه مطالبات آنها موضعی ندارد.

از سوی دیگر، روزنامه الیوم السابع مصر با انتشار یک نظرسنجی مهمترین اولویتهای کابینه الجنزوری از نگاه مردم را حل مسائل اقتصادی دانست.

بر این اساس 86.5 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده اند که پیشرفت وضعیت اقتصادی مصر باید اصلی ترین اولویت دولت الجنزوری باشد.

محاکمه مبارک و وابستگانش با 8.7 درصد و استراد اموال متعلق به مردم مصر در خارج با 4.6 درصد در رده های بعدی دولت نجات ملی الجنزوری از نگاه مردم قرار دارند.