پرداخت 25 درصد اضافه حقوق به کارکنان خوزستان از سال آینده

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای پرداخت 25 درصد افزایش حقوق به کارکنان استانهای مرزی و بد آب و هوا، مشکلی که پیش آمده این است که در قانون مربوط به این مورد به جای استانهای مرزی، مناطق مرزی ذکر شده که این جمله برای پرداخت اضافه حقوق مشکل ساز شده است.

حجازی افزود: از سویی دیگر معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور بعد از مدتی با این مصوبه مشکل پیدا کرد زیرا محل تامین اعتبار پرداختی به کارکنان در بودجه سال 1390 مشخص نشده و دستگاه هایی که این رقم را به کارکنان خود پرداخت کرده اند با مشکل مواجه شده اند.



وی اضافه کرد: رقم 25 درصد اضافه پرداخت حقوق به کارکنان دولت در مناطق مرزی و بد آب و هوا رقم بالایی است و تنها برای کارکنان آموزش و پرورش خوزستان باید در سال 90 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد به همین دلیل عدم مشخص کردن منبعی برای تامین آن، مشکل ساز است و نمی توان آن را تامین کرد.



استاندار خوزستان تاکید کرد: بر همین اساس با پیگیریهای به عمل آمده، رقم افزایش 25 درصد حقوق کارکنان دولت در مناطق یا استانهای مرزی و بد آب و هوا در بودجه سال 1391 گنجانده می شود و این رقم برای سال آینده به کارکنان استان پرداخت می شود.



چندی پیش حمید تیموری معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای این مصوبه گفت: این مصوبه برای مناطقی که تواما شرایط بدی آب و هوای و مرزی را داشته باشند به همین دلیل برخی دستگاه ها بدون رعایت این موارد اقدام به پرداخت 25 درصد اضافه حقوق به کارکنان خود کرده اند.



وی افزود: با نامه نگارهای صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی، برای امسال اجرای این مصوبه متوقف شده و قرار است به زودی اصلاح و اجرایی شود.



افزایش 25 درصدی حقوق ثابت کارمندان مناطق مرزی به دلیل شرایط بدی آب و هوا در اواخر نیمه اول سال 1389 به تصویب هیئت دولت رسیده بود و ‌سازمانهایی که تابع قانون خدمات کشوری هستند مشمول این مصوبه هیئت دولت می شوند.