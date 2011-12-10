حمیدرضا سیدناصری، مدیرمسئول موسسه نشر و تحقیقات ذکر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نویسنده این کتاب مصطفی حامد معروف به ابوالولید المصری روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی است که تا به امروز آثار متعددی را درباره افغانستان به چاپ رسانده است. این نویسنده مصری در سال 1979 وارد افغانستان شده و به همکاری با برخی گروه‌های جهادی افغان پرداخت.

وی افزود: ابوالولید با بسیاری از رهبران القاعده از جمله اسامه بن‌ لادن روابط بسیاری نزدیکی برقرار کرد و با تعداد زیادی از رهبران سرشناس جهاد در افغانستان همکاری داشت. او بعد از دوران 14 ساله جهاد در افغانستان و فتح کابل به دست مجاهدان، به همکاری با سازمان‌هایی مانند القاعده، نهضت اسلامی تاجیکستان و ... ادامه داد و تا سال 2001 میلادی که عملیات نظامی آمریکا در افغانستان آغاز شد، در این کشور ماند.

سیدناصری ادامه داد: مصطفی حامد که یک سیاسی و فراری مصری محسوب می‌شد، پس از شروع انقلاب مصر و بیداری اسلامی در منطقه، پس از برکناری مبارک به مصر بازگشت و در حال حاضر یکی از متفکرین و استراتژیست‌های انقلابیون مصر به شمار می‌رود و در شهر اسکندریه سکونت دارد.

مدیر انتشارات ذکر گفت: اعرابی که به افغانستان رفته و در کنار مجاهدین افغانی به مبارزه پرداختند، به جریان افغان‌ - عرب مشهور هستند و با این عنوان شناخته می‌شوند. ابوالولید هم یکی از افراد این جریان است و کتاب «غوغایی بر بام جهان» هم شامل خاطراتش در زمان مبارزه در افغانستان است که با 1230 صفحه آن را منتشر خواهیم کرد.

سیدناصری ادامه داد: ین کتاب خاطرات مصطفی حامد در جبهه‌های افغانستان را در برمی‌گیرد. او خاطراتش را به صورت روزانه نوشته و نوشته‌هایش، به نوعی تاریخ مبارزات در افغانستان هستند. تاریخ این مبارزات هر وقت توسط گروهی از افغان‌ها نوشته شده، به سمت قوم یا حزبی گرایش داشته اما بیان خاطرات از زبان یک غیرافغان که در کوران حوادث آن دوره حضور داشته، منبع و مرجع بسیار خوبی برای تحقیق و مطالعه است.

وی در ادامه گفت: ما در انتشارات ذکر، این کتاب را برای اولین بار در سال 87 منتشر کردیم. اما کتاب آن زمان در 2 جلد منتشر شد و حالا قصد داریم آن را در یک مجلد چاپ کنیم. در نسخه تک‌جلدی این کتاب، بخش‌هایی از جمله زندگی‌نامه و سوابق مبارزاتی ابوالولید به آن اضافه شده است. بخشی هم از دیدگاه‌های او درباره اشباهات و نقطه‌ضعف‌های سازمان القاعده به این کتاب اضافه شده است. چون ابوالولید با این که یکی از دوستان نزدیک بن‌ لادن بود، یکی از منتقدان سرسخت او بود.

سیدناصری افزود: کار بازگردانی کتاب را هم یک تیم ترجمه انجام داده است. اعضای این تیم عبارت‌اند از: سیدمحمود میرزایی‌الحسینی، عبدالعلی آل بویه لنگرودی، علی چراغی و سیدعلی مرتضوی. سرپرستی این گروه را هم احمد برادری به عهده داشت. فروزنده سعادتمند هم ویراستاری این اثر را انجام داد.

مدیرمسئول موسسه نشر و تحقیقات ذکر در پایان گفت: این کتاب چندی پیش مجوز چاپ را دریافت کرد و در حال حاضر زیر چاپ است و به زودی به کتابفروشی‌ها راه می‌یابد. در سال 87 مجموعه دو جلدی این کتاب را با جلد شومیز چاپ کردیم و حالا قرار است نسخه تک‌جلدی آن با جلد سخت و لوکس منتشر شود. چون این کتاب یک مرجع کتابخانه‌ای است و به کار افرادی می‌آید که کار تحقیقی انجام می‌دهند.