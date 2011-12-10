مراکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای در خوزستان آغاز به کار کرد

رحمن قلاوند به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماموریتهای سازمان ملی مهارت و فناوری در خصوص ایجاد نظام جامع آموزش مهارت، دو مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای در استان خوزستان راه اندازی شدند.

وی تصریح کرد: ارتقای مهارت جوانان منطقه و ارتباط آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار و در نهایت فراهم کردن زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از هداف این مراکز است.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان اظهار کرد: در مرکز علمی کاربردی امام علی (ع) اهواز سه رشته ماشین افزار، جوشکاری و تعمیر و نگهداری خودرو با 100 دانشجو و مرکز دزفول با سه رشته تعمیر و نگهداری خودرو، برق- الکترونیک و جوشکاری با 40 دانشجو درمقطع کاردانی به صورت پودمانی آغاز به کار کردند.