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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

مهدوی:

حادثه عاشورا اهمیت بصیرت دفاع از دین را می آموزد

حادثه عاشورا اهمیت بصیرت دفاع از دین را می آموزد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: عاشورا به ما می آموزد که در خصوص دفاع از دین، بصیرت بیش از همه چیز برای انسان لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی صبح شنبه در جمع مداحان خواهر و مبلغات افزود: انقلاب اسلامی ایران ریشه در نهضت و فرهنگ عاشورا دارد و بر گرفته از آن قیام خونین است.

وی اظهار داشت: در طول تاریخ هیچ واقعه همانند واقعه کربلا فرهنگ عمومی مردم ما را تحت تأثیر قرار نداده است، بطوری که انقلاب اسلامی ایران ریشه در نهضت و فرهنگ عاشورا دارد.

وی خطاب به مداحان و مبلغات گفت: در بحث خطاب به مداحی باید سه اصل را در نظر بگیرید، اول اینکه عاطفه را نسبت به امام حسین (ع)‌ و خاندان پیامبر اسلام(ص) در مردم بیشتر کنید.

مهدوی بیان داشت: همچنین نسبت به حادثه عاشورا یک دید روشن و واضحی به مخاطبان ارئه کنید و در مخاطبان خود ایمان و معرفت را افزایش دهید و هرگز آموزش را فراموش نکنید.

کارگاه آموزشی ذکر ذاکرین بانوان درخانه مداحان گرگان برگزار شد.

کد مطلب 1479470

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