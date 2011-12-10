حادثه عاشورا اهمیت بصیرت دفاع از دین را می آموزد

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی صبح شنبه در جمع مداحان خواهر و مبلغات افزود: انقلاب اسلامی ایران ریشه در نهضت و فرهنگ عاشورا دارد و بر گرفته از آن قیام خونین است.

وی اظهار داشت: در طول تاریخ هیچ واقعه همانند واقعه کربلا فرهنگ عمومی مردم ما را تحت تأثیر قرار نداده است، بطوری که انقلاب اسلامی ایران ریشه در نهضت و فرهنگ عاشورا دارد.

وی خطاب به مداحان و مبلغات گفت: در بحث خطاب به مداحی باید سه اصل را در نظر بگیرید، اول اینکه عاطفه را نسبت به امام حسین (ع)‌ و خاندان پیامبر اسلام(ص) در مردم بیشتر کنید.

مهدوی بیان داشت: همچنین نسبت به حادثه عاشورا یک دید روشن و واضحی به مخاطبان ارئه کنید و در مخاطبان خود ایمان و معرفت را افزایش دهید و هرگز آموزش را فراموش نکنید.

کارگاه آموزشی ذکر ذاکرین بانوان درخانه مداحان گرگان برگزار شد.