4400 حبه قرص روانگردان در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مرزبانی در تشریح عملکرد یگانهای تابعه آن فرماندهی طی 48 ساعت گذشته، از دستگیری 24 سارق، 4 زورگیر و 6 عامل درگیری خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در ادامه از کشف 33 گرم تریاک و مشتقات مربوطه، 22 گرم شیشه، 30 گرم حشیش، 5 گرم کراک، 16 عدد پایپ، 4 هزار و 400 حبه قرص روانگردان، 85 عدد آمپول نیروزا، 135 عدد قلیان، 157 حلقه "سی دی" غیر مجاز و 3 تیغه قمه به عنوان دیگر دستاوردهای انتظامی شهرستان کرمانشاه طی 48 ساعت گذشته یاد کرد.

سرهنگ مرزبانی در پایان با اعلام خبر پلمپ 21 واحد صنفی متخلف، تاکید کرد: طی 48 ساعت گذشته، 51 دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل 28 دستگاه خودرو و 23 دستگاه موتورسیکلت نیز متوقف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شدند.