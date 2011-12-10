اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سه تن از ورزشکاران جانباز و معلول استان البرز در مسابقات جهانی ایواز درخشیدند.

سه تن از ورزشکاران جانباز و معلول در غالب تیم ملی به مسابقات جهانی آیواز اعزام شدند که از این استان شاهین ایزدیار در رشته شنا پنج مدال نقره و دو مدال برنز را کسب کرد.

همچنین یوسف یوسفی در رشته وزنه برداری در دسته 52 کیلوگرم مدال نقره را برگردن آویخت و امیر جعفری در همین رشته در دسته 56 کیلو نایب قهرمان شد.

برگزاری مرحله آخر مسابقات دو صحرانوردی جام سرداران در البرز

آخرین مرحله از مسابقات دوصحرانوردی جام سرداران در بخش آقایان به میزبانی محمد شهر کرج برگزار شد.

این مسابقات در قالب 9 تیم در رده های سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد که در بخش تیمی نوجوانان تیم کرج مقام قهرمانی را از آن خود کرد، کمالشهر به مقام دوم دست یافت و محمدشهر سوم شد.

همچنین در بخش تیمی در رده سنی جوانان تیم هشتگرد قهرمان شد، کمالشهر به مقام دوم رسید و کرج بر سکوی سوم ایستاد.

در بخش انفرادی رده سنی نوجوانان منصور بیات به مقام اول دست یافت، حسین دوستی مقام دوم را کسب کرد و محمد رستمی سوم شد.

درانفرادی جوانان نیز نیما رشیدی مقام اول را کسب کرد، علی سلیمانی دوم شد و امین کریم بخش مقام سومی را از آن خود کرد.



تا پایان هفته سوم دور برگشت لیگ پومسه بانوان کشور، البرز صدرنشین بود

بعد از برگزاری هفته اول، دوم و سوم از دور برگشت لیگ پومسه بانوان کشور تیم البرز همچنان در صدر جدول رده بندی قرار داشته است.

دور برگشت هفته های اول، دوم و سوم لیگ با حضور 110 ورزشکار و 15 تیم به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد که در رده سنی زیر 14 سال طراوت باقرپور مقام سوم و یگانه شیری مقام سوم مشترک را کسب کردند.

همچنین در رده ی سنی 14 تا 18 سال نگین گیل سمایی مقام اول و در رده سنی 19 تا 30 سال نسترن ملکی مقام اول را کسب کردند.

در این زمینه، نیلوفر آسیاچی مقام سوم و بهاره قادریان مقام سوم مشترک را کسب کردند و در رده سنی 31 تا 40 سال ساناز خرمی پور به مقام اول رسید.

در رده سنی 41 تا50 سال زهرا افتخاری مقام اول و معصومه میربزرگی مقام سوم و در بخش تیمی زیر 35 سال تیم البرز (الف) مقام اول و البرز (ب) مقام سوم را به دست آوردند.

به این ترتیب، با توجه به نتایج کسب شده تیم البرز همچنان در صدر جدول رده بندی لیگ پومسه بانوان کشور تثبیت شد.



مدال آوری وزنه برداران جانباز و معلول البرزی در مسابقات جهانی آیواز

وزنه برداران البرزی تیم ملی جانبازان و معلولان در مسابقات جهانی آیواز موفق به کسب دو مدال نقره شدند.

در این مسابقات که به میزبانی کشور امارات برگزار شد، یوسف یوسفی و امیر جعفری وزنه بردار البرزی در قالب تیم ملی موفق شدند دو مدال نقره برای کاروان اعزامی کشورمان کسب کنند.