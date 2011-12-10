تیم فوتبال صبای قم برای چهارمین هفته متوالی از کسب پیروزی محروم ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین هفته از دور رفت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور شامگاه جمعه هجدهم آذر ماه با انجام هفت مسابقه آغاز شد و طی آن صبای قم در دیداری حساس مقابل مس کرمان به تساوی رضایت داد.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدارسیون فوتبال، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و مس کرمان از هفته ما قبل پایانی لیگ یازدهم در ورزشگاه 15 هزار نفری شهید باهنر و به میزبانی شاگردان میروسلاو بلاژویچ برگزار شد که با تساوی صفر صفر دو تیم همراه بود.



این دیدار که هشتمین بازی خارج از خانه تیم فوتبال صبای قم و هشتمین بازی خانگی تیم فوتبال مس کرمان محسوب می شد، در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم و البته با در نظر گرفتن موقعیت های بسیار خوبی که صبا از دست داد، با تقسیم امتیازها همراه بود.



دیدار حساس تیم های صبای قم و مس کرمان به قضاوت محمد کمانی و با همراهی سعید زارع به عنوان کمک داور اول و علیرضا ایلدورم به عنوان کمک داور دوم، محمد حسین فتاحی به عنوان داور چهارم و محمد علی تولائی به عنوان ناظر مسابقه داوری برگزار شد، که داور بازی در دقیقه 39 به عادل کلاه کج از مس کرمان و در دقیقه 45 به غلامرضا عنایتی از تیم فوتبال صبای قم کارت زرد نشان داد.



صبای قم در حالی در این دیدار خارج از خانه حساس مقابل تیم فوتبال مس کرمان به تساوی بدون گل رضایت داد که پیش از این در دیدارهای خارج از خانه موفق به کسب برتری در چهار مسابقه با تیم های تراکتور سازی تبریز، راه آهن شهرری، مس سرچشمه کرمان و صنعت نفت آبادان شده بود.



همچنین شاگردان ویسی در خارج از خانه به تیم های فوتبال شاهین بوشهر و پرسپولیس تهران باخته اند و یک تساوی مقابل تیم فوتبال نفت تهران در آخرین بازی خانگی خود قبل از مصاف امروز با تیم فوتبال مس کرمان را در کارنامه دارند.



صبای قم در خانه نیز برابر حریفان چهار پیروزی، دو تساوی و دو شکست به دست آورده است که پیروزی های این تیم مقابل تیم های فوتبال سایپا البرز، فولاد خوزستان، ملوان بندر انزلی و شهرداری تبریز رقم خورده است، همچنین صبایی ها مقابل فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و استقلال تهران به تساوی رسیده اند و دو باخت آنها در خانه مقابل تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و داماش گیلان به ثبت رسیده است.



شاگردان عبدالله ویسی در هفته هفدهم و پایانی از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15 روز پنجشنبه بیست و چهارم آذرماه در دیداری خانگی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم میزبان تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز خواهند بود.

