اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان البرز در نظر دارد جلسه ای با نمایندگان شهرهای اقماری و شهرستانهای استان البرز برگزار کند.

این جلسه روز دوشنبه 21 آذرماه راس ساعت 12 و سی دقیقه برگزار خواهد شد و در این جلسه عملکرد نیم سال اول هیئت و نیز برنامه های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از سوی هیئت یادشده، جلسه ای راس ساعت 14 روز دوشنبه 21 آذرماه با حضور مدیران سالنهای خصوصی برگزار خواهد شد.



حضور مربی و داور بین المللی تکواندو البرز در تیم تاجیکستان

مربی و داور بین المللی و مدرس فدارسیون جهانی تکواندو از استان البرز به همراه تیم تاجیکستان در مسابقات کسب سهمیه المپیک 2012 لندن شرکت کرده است.

مجتبی نظم ده از مربیان وداوران بین المللی و مدرس فدراسیون جهانی تکواندو WTF به عنوان مدیر فنی تیم تاجیکستان در مسابقات کسب سهمیه المپیک سال 2012 لندن شرکت کرده و موفق به کسب دو سهمیه برای تیم تاجیکستان شد.



اعزام دوچرخه سواران البرزی به مسابقات کاپ آسیایی

سه تن از دوچرخه سواران البرزی به مسابقات کاپ آسیایی اعزام خواهند شد.

از استان البرز ریحانه طالبی، مهدی علمایی و علی عسگری در قالب تیم ملی،20 آذرماه جهت شرکت در مسابقات کاپ آسیایی عازم مالزی خواهند شد.

مینی بسکتبال بانوان البرز به مرحله پایانی رفت

در ادامه مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک کشور، تیم مینی بسکتبال بانوان البرز به مرحله پایانی راه یافت به این ترتیب که این تیم به مرحله پایانی و به جمع چهار تیم برتر کشور صعود کرد.

این استان در دو رده سنی مینی بسکتبال و نونهالان میزبان مسابقات لیگ دسته کشور بوده که در رده مینی بسکتبال البرز تیم استان البرز توانست به مرحله پایانی صعود کند.

در رده سنی نونهالان نیز تیم استان البرز از صعود به مرحله پایانی بازماند و حذف شد.