به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که قرار بود از ششم آذر اجرا شود، با بسته شدن تالار مولوی از اجرا باز ماند و با مشکلات فراوانی روبرو شد." ابرها" نوشته مجید فشخامی، کیومرث قنبری و شیما فرهمند است که محمد الله دادی،عباس جمالی، مهناز ذبیحی، حمید رحیمی، آیدا صادقی، امین طباطبایی، محمدرضا علی اکبری، شیما فرهمند، فربد فرهنگ، گلنوش مومنی در آن ایفای نقش می‌کنند.

از عوامل این نمایش می‌توان به طراح صحنه و لباس: مرتضی میر منتظمی و مجید فشخامی ، طراح نور: رضا حیدری، مدیر تولید و دستیار کارگردان: محمد قدس، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: شهاب الدین حسین پور اشاره کرد.

این نمایش از 21 آذرماه ساعت 17:30 درسالن اصلی تالار مولوی اجرا می‌شود.

- نمایش"اپرای تن ها و.." به نویسندگی و کارگردانی روح الله سمیعی ازیکشنبه 20 آذر تا 5 دی ماه در محوطه باغ هنر اجرا می‌شود. این نمایش با الهام از از المان‌های موجود در تعزیه و با بازیگرانی چون مجتبی احمدی، حسین بختیاری، اردوان محمودیان، جمال هاشمی، محمد رضا ترابی، محمد روشنی و شیده بیگ در فضای بیرونی خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

این نمایش با بهره‌گیری از شخصیت‌های متون تعزیه در فضای واقعه عاشورا اجرا می‌شود و در آن کارگردان بر اساس تخیل خود داستان شیری را روایت می‌کند که در واقعه عاشورا می‌خواهد به کمک حضرت ابا عبدالله حسین (ع) برود و ...

نمایش" اپرای تن ها یا به صحرا شدم عشق باریده بود"هر روز ساعت 16 به مدت شصت دقیقه روبروی مجموعه خانه هنرمندان ایران (ورودی جنوبی) پذیرای علاقمندان است.



