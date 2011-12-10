علیرضا عبدالهی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرصت مشارکت در اردبیل فراهم نیست، اظهار داشت: عدم ایجاد شرایط و فرصت مناسب برای سرمایه گذاران در اردبیل واقعیتی غیر قابل کتمان است که دلایلی متعددی دارد.

وی توسعه نیافتگی اقتصادی شهر اردبیل را یکی از این دلایل دانست و تصریح کرد: سرمایه گزاران برای سرمایه گذاری جایی را انتخاب می کنند که بازده سرمایه داشته باشد که چنین فرصتی در اردبیل پایین است و این فرصت کم سرمایه گذاری نیز به دلیل عدم تعامل مابین دستگاه ها از دست می رود.

عضو شورای شهر اردبیل با بیان اینکه هر سرمایه گذار مشارکت کننده در اردبیل علاوه بر شهرداری با نهادهای دیگری هم در ارتباط است، بیان کرد: اگر در جریان سرمایه گذاری مشارکت کننده با بروکراسی اداری یا عدم توجه کافی مواجه شود، عطای سرمایه گذاری را به لقایش می بخشد.

وی با انتقاد از عدم توجه جدی به سرمایه گذاران بخش خصوصی اظهار داشت: برای جذب سرمایه گذار باید مردم و مسئولان خود را مسئول بدانند اما این مهم در شهر اردبیل اتفاق نمی افتد.

عبدالهی دید مردم نسبت به سرمایه گذاران را منفی دانست و افزود: در کنار عدم تعامل دستگاه ها فرهنگ مردم نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی مناسبی نیست و در بحث پذیرش مشارکت کننده و سرمایه گذار آنقدر بهانه می آورند تا اینکه مشارکت کننده فرار کند.

وی جذب سرمایه گزار در شورای سوم را در شان اردبیل ندانست و یادآور شد: در شورای سوم شهر اردبیل چند طرح مشارکتی کوچک و بزرگ در اردبیل انجام شده که این طرحها در شان و منزلت مردم اردبیل نبوده است.