به گزارش خبرگزاری مهر، با انعقاد تفاهمنامه ای میان شهرداری اهواز و آموزش و پرورش خوزستان، طرح شهردار مدرسه به زودی وارد مرحله اجرایی می شود.

تفاهم نامه طرح شهردار مدرسه شامل تعهدات مدرسه مجری طرح و تعهدات معاونت اجتماعی و فرهنگی مناطق است که با هدف سازماندهی حداکثر توانمندی های دانش آموزان، تامین آگاهی های مورد نیاز زندگی شهری در محیط مدرسه، تقویت روح همکاری گروهی و تقسیم کار جمعی، تقسیم وظایف گسترده سازمانی در سطوح مختلف، گسترش نشاط و شور در فعالیتهای اجتماعی، تقویت روحیه مشارکت جویی نوجوانان و مسئولیت پذیری آنان، تقویت بخش نظارت دانش آموزان بر تمام مراحل اجرا، تحقق زمینه نقش پذیری اجتماعی و ایجاد آمادگی لازم برای حضور فعال در جامعه به اجرا در می آید.



بر اساس اعلام اداره آموزش شهروندی شهرداری اهواز، تبلیغات این طرح از 19آذر ماه در مدارس آغاز می شود و 26 آذر ماه انتخابات به صورت هماهنگ در مدارس منتخب صورت خواهد گرفت.



طرح شهردار مدرسه به صورت نمونه در 19 مدرسه دخترانه و پسرانه مقطع راهنمایی شهرستان اهواز به اجرا در می آید.

