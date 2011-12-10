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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

اولیایی به مهر خبر داد:

اهدای 38 هزار واحد خون در آذربایجان غربی/ شاخص اهدا 19 به هزار است

اهدای 38 هزار واحد خون در آذربایجان غربی/ شاخص اهدا 19 به هزار است

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیر کل انتقال خون آذربایجان غربی از اهدای 38 هزار و 470 واحد خون در سطح استان طی سال جاری خبر داد.

امیر اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شاخص اهدای خون در آذربایجان غربی 19 به هر یک هزار نفر است، افزود: با ارتقای سطح فرهنگ عمومی و افزایش میزان اهدا، میزان ذخایر خونی از هفت به 9 روز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه 46 درصد اهدا کنندگان خون در استان را اهداکنندگان مستمر تشکیل داده، بیان داشت: اولین پایگاه انتقال خون ارومیه در سال 1363، راه اندازی و هم اکنون سه پایگاه انتقال خون، شش مرکز ثابت و پنج مرکز خونگیری سیار فعال است.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان غربی با اشاره به اهدای دو هزار و 500 واحد خون توسط عزاداران حسینی همزمان با دهه اول محرم الحرام، اظهار داشت: در این راستا 11 پایگاه ثابت و سیار در شهرهای ارومیه، مهاباد، شاهیندژ، بوکان، سردشت، نقده، خوی و سلماس فعال بودند.

اولیایی در ادامه سخنان خود با اشاره به اخذ مجوز تولید پلاسما و ورود به فرآیند تولید این محصول خونی برای تهیه داروهای مشتق از آن، اظهار داشت: این اقدام با همکاری و مشارکت شرکت پالایش و پژوهش ایران و آلمان انجام شده که داروهای این بخش شامل 20 نوع دارو تولید شده و سالانه با تولید آن 200 میلیون دلار برای کشور ارز آوری دارد.

این مسئول داروهای مربوط به فاکتور هشت و 13، ایمونوگلوبین های انسانی و آلبومین را از داروهای مشتق از پلاسما عنوان کرد و بیان داشت: طی سال گذشته این مرکز 56 هزار واحد خون اهدایی را جمع آوری و در بین بیماران و مراکز درمانی قرار داد.

کد مطلب 1479480

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