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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

طی 48 ساعت گذشته/

40 نفر در حوادث رانندگی استان کرمانشاه زخمی شدند

40 نفر در حوادث رانندگی استان کرمانشاه زخمی شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، طی 48 ساعت گذشته 1 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز گذشته، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محور بیستون - کرمانشاه در محدوده استحفاظی کلانتری 21 شهر کرمانشاه، بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

 با حضور ماموران در محل مشاهده شد، یک دستگاه سواری پراید به دلایلی با یک دستگاه تریلر برخورد کرده و در اثر این حادثه راننده پراید به شدت مجروح شده است.

این گزارش می افزاید، با حضور تیم فوریتهای پزشکی در محل حادثه و انجام معاینات لازم اعلام شد، راننده مصدوم به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است.

بر اساس این گزارش، طی 48 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، 40 نفر نیز زخمی شده و روانه مراکز درمانی شدند.
 

کد مطلب 1479481

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