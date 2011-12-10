مهتاب قم برای چهارمین هفته متوالی در لیگ دسته اول هندبال پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم هندبال مهتاب قم با تفت یزد به میزبانی مهتاب قم و در حضور تماشاگران این تیم برگزار شد که در نهایت مهتاب قم در جدال با میهمان یزدی خود موفق به کسب چهارمین پیروزی خود در مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور شد.



تیم هندبال مهتاب قم در این دیدار خانگی از هفته چهارم مرحله مقدماتی یا گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور برابر تفت یزد بازی بسیار خوبی ارائه کرد و همانند بازی رفت دو تیم که در یزد برگزار شد، توانست تفت یزد را شکست دهد.



در این دیدار که شامگاه جمعه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام رسید، هندبالیست های تیم مهتاب قم در راه کسب چهارمین پیروزی خود در ادامه تلاش برای صعود به مرحله دوم مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور توانستند تیم تفت یزد را با حساب 38 بر 25 شکست داده و بدین ترتیب گامی دیگر برای صعود از لیگ دسته اول به لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور را محکم بردارند.



شاگردان ناصر فلسفی در این مسابقه همانند دو مسابقه خانگی قبل خود مقابل تیم های هندبال سایپا کاشان و ب.آ جهرم بازی هماهنگی را به نمایش گذاشتند و مزد بازی خوب خود را با کسب دو امتیاز این دیدار به دست آوردند تا با هشت امتیاز صدرنشین گروه دوم لقب بگیرند.



هفته نخست از دور برگشت دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در حالی شامگاه جمعه هجدهم آذر ماه به انجام رسید که نماینده قم در لیگ دسته اول با بهترین نفرات خود به دیدار تیم تفت یزد رفته بود و دو امتیاز این دیدار را به اندوخته خود از سه بازی قبل اضافه کرد تا در آستانه صعود به مرحله دوم قرار بگیرد.



تیم هندبال مهتاب قم در هفته نخست از دور برگشت مرحله گروهی رقابت های لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور در حالی مقابل تفت یزد به پیروزی 38 بر 25 رسید که در دیدار رفت نیز که در یزد برگزار شد، موفق به شکست 25 بر 24 میزبان خود شده بود.



این در حالی است که بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون هندبال کشورمان، هندبالیست های مهتاب قم باید در بازی های بعدی به ترتیب در روزهای بیست و پنجم آذر ماه و اول دی ماه ماه در کاشان برابر تیم هندبال ساییا این شهر و در شهر جهرم مقابل تیم ب.آ جهرم قرار بگیرند.



در پایان دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور، از جمع 12 تیم حاضر در مرحله مقدماتی، شش تیم جواز صعود به مرحله دوم را کسب می کنند تا در مرحله دوم در دو گروه سه تیمی رقابت کنند.

