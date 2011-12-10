"تعزیه" صاحب هنرستان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعظیم موسوی، مسئول برنامه‌های شب‌های واقعه درباره برنامه‌های این خیمه گفت: این برنامه‌ها هر شب در ایام محرم از ساعت 18شروع و تا ساعت 22 ادامه دارد. این برنامه‌های عزاداری با سنج و دمام بوشهر شروع می‌شود و در دل آن هر شب "گهواره خوانی"، "به اسیری رفتن اهل خیمه" و نمایشهای کوتاه به شکل جداگانه اجرا می شود. پرده‌خوانی، مقتل‌خوانی، نقالی نیز از دیگر برنامه‌های شب‌های واقع است که یکی از برنامه‌های ویژه آفتاب سرخ است.

موسوی این برنامه‌ها را دارای ویژگی خاصی دانست و گفت: در هر شب دو شهر ویژ‌ه‌ برنامه‌های محرم را برگزار و به فرهنگ‌های عاشورایی استان‌ها پرداخته می‌شود.آذر بایجان، خرم آباد ، ایل بختیاری، خوزستان، بندرعباس، ایل قشقایی و غیره از جمله شهرهایی هستند که آئین های عاشورایی خود را با موسیقی و لباس و مویه‌ها وسوگینه‌های خود اجرا می‌کنند.

وی به برگزاری مجالس تعزیه نیز اشاره کرد و گفت: تعزیه شاه چراغ، خروج از مدینه، شهادت مسلم ابن عقیل، حربن یزید، غلام ترک، شهادت حضرت قاسم، شهادت علی اکبر، شهادت حضرت ابولفضل(ع)، شهادت امام حسین وخرابه های شام از جمله تعزیه‌هایی است که اجرا می‌شود.

سید عظیم موسوی به ثبت جهانی تعزیه اشاره کرد و اظهار داشت: مشکل ما این است که بعد از ثبت جهانی تعزیه، هنوز جایگاه ویژه ای برای اجرای آن نداریم. در دوره قاجار92 تکیه شناخته شده وجود داشت که در حال حاضر ما یک مکان مناسب و ثابت برای تعزیه نداریم. تنها ثبت جهانی مهم نیست بلکه باید حمایت نیز وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: تعزیه به اعتقادات مردم بستگی دارد، باید حمایت شود. تلاش ما این است که هنر تعزیه را در میان مردم نگاه داریم. مکان‌هایی زیادی برای ایجاد یک محل مناسب وجود دارد.

این کارگردان پیشنهاد داد "هنرستان تعزیه" تاسیس شود تا علاقمندان بتوانند با تحصیل در آن این هنر نمایشی را زنده نگاه دارند و برای هر یک مدرک ارائه شود. در تعزیه هنرجو علاوه بر دانستن تئاتر باید از موسیقی نیز اطلاع یابد، بودجه این امر دیده شده و حتی سازمان یونسکو نیز در این زمینه کمک‌های زیادی خواهد کرد اما هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

به مناسبت ایام ماه محرم اجرای مجالس تعزیه در قالب برنامه "شب های واقعه" هرشب در محوطه باز تئاتر شهر بر پا می‌شود و این برنامه از جمله برنامه‌های ویژه "آفتاب سرخ" است که توسط معاونت هنری تا ماه صفر برگزار خواهد شد.

