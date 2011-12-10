ابراهیم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مواضع اتحادیه عرب در خصوص مسائل سوریه گفت: حرکت اتحادیه عرب به سمت موضع گیری بر علیه سوریه بی معنی و فاقد موضوعیت و همچنین غیر قابل قبول است، زیرا این اتحادیه تشکیل شده است تا میان کشورهای عربی هماهنگی و اتحاد بوجود آورد.

وی افزود: بسیاری از مسائل جهان عرب مثل مشکل فلسطین و منطقه جولان تاکنون لاینحل مانده و اتحادیه عرب سالهاست که در خصوص این مسائل سکوت کرده است ولی به یک باره ظرف مدت کوتاهی علیه سوریه تصمیم گیری می کند.

نخست وزیر سابق عراق اظهار امیدواری کرد که اتحادیه عرب به صورت سازنده وارد مسائل مربوط به سوریه شود و در عین حال خواستار تشکیل تیم بی طرفی از سوی این اتحادیه برای بررسی مسائل و مشکلات بوجود آمده در سوریه شد.

وی بر مذاکره مستقیم اتحادیه عرب با دولت سوریه تاکید کرد و گفت: مشکلات سوریه باید به صورت علمی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

عضو شورای مرکزی مجمع جهانی بیداری اسلامی با تاکید بر این که اتحادیه عرب باید طرحی برای حل عاقلانه مشکلات سوریه ارائه کند، گفت: این اتحادیه سعی کند مسائل سوریه با اقدامات مثبت حل شود و به مشکلات این کشور افزوده نشود.

وی با انتقاد از رفتار دو گانه اتحادیه عرب گفت: این اتحادیه که هم اکنون مدعی است مسائل بحرین و یمن باید در طول زمان حل شود حال چرا در خصوص مشکل سوریه نگرش مثبتی ندارد.

ابراهیم جعفری در پایان تصریح کرد: به اعتقاد من موضع اتحادیه عرب در خصوص سوریه کاملا غیر منصفانه است.