کدهای بین شهری استان قزوین همسان می شود

علی سمسارها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به توافق وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران و ابلاغ آن به شرکت های استانی، بزودی هم کد شدن تلفن های شهری استان انجام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه شماره تلفن های چند مرکز مخابراتی استان در صورت هم کد شدن با همدیگر تشابه پیش شماره دارند، مقرر شد با افزودن یک رقم به ابتدای شماره تلفن های استان کلیه شماره تلفن ها هشت رقمی شود.

سمسارها تصریح کرد: در صورت اجرای این طرح کلیه مشترکین فقط با شماره گیری هشت رقم شماره تلفن بدون گرفتن کد، با همدیگر تماس برقرار خواهند کرد و تنها تماس گیرندگان خارج از استان با گرفتن کد 028 و هشت رقم شماره تلفن می توانند با مشترک مورد نظر خود تماس برقرار کنند.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان قزوین یادآور شد: با کارشناسی های انجام شده به دنبال کمترین تغییرات در سطح شماره تلفن های استان هستیم تا شهروندان برای استفاده از خطوط تلفن ثابت دچار سردرگمی نشوند.

وی بیان کرد: برای انجام هم کد شدن استان اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد و پیام مربوط به تغییرات شماره تلفن ها در صورت شماره گیری به مشترکین اعلام خواهد شد.