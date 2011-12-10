آمریکا همچنان نگران لو رفتن فنآوری پهپاد جاسوسی خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در مطلبی به بررسی حادثه نفوذ هواپیمای جاسوسی آمریکایی به حریم ایران و فرود آوردن آن از سوی نیروهای اطلاعاتی و نظامی ایران پرداخته و نوشت: این هواپیمای آمریکایی بخشی از یک عملیات سازمان اطلاعات سیا علیه تهران بود.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: ساقط شدن این هواپیمای جاسوسی آمریکایی در مرزهای شرقی ایران که اواخر هفته گذشته رخ داد بار دیگر یکی دیگر از عملیات های مخفی آمریکا علیه ایران را به نمایش عموم گذاشت. بر اساس اطلاعات ارائه شده از طرف ایران این هواپیمای جاسوسی مدل RQ170 که به "سنتینل" معروف است توسط نیروهای ایرانی شکار شده است. این مسئله ای است که واشنگتن آن را تکذیب کرده و ادعا می کند که این هواپیما از نظر الکترونیکی دچار مشکل شده و از کنترل خارج شده بود.

سازمان سیا ابتدا تلاش می کرد موضع مخفیانه ای بگیرد و به مطبوعات کنجکاو درباره چگونگی مفقود شدن این هواپیما دروغ گفته شد. این گونه اعلام شده بود که این هواپیما یک هواپیمای اکتشافی بوده که از پایگاه نظامی ناتو در افغانستان پرواز کرده و قرار بوده در عملیاتی در غرب افغانستان شرکت کند. اما در دوشنبه گذشته برخی از کارمندان حکومتی در واشنگتن که نام آنها فاش نشده اعلام کردند که این هواپیمای ساقط شده در خاک ایران یک هواپیمای جاسوسی متعلق به سازمان سیا بوده است. فقدان این هواپیما از آنجا که به سنسورها و دوربینهای بسیار پیشرفته ای مجهز بوده بسیار جنجال برانگیز و واقعه ای حساس می باشد.

تاگس انسایگر در بخش دیگری از این مطلب نوشت: مشخص نیست که چرا مکانیسم خودکار انفجار این هواپیمای مجهز ساقط شده در خاک ایران عمل نکرده است. به گفته برخی کارشناسان در واشنگتن آمریکا در نظر داشت این هواپیمای بدون سرنشین را طی یک عملیات در خاک ایران منهدم کرده تا از افشای این تکنولوژی پیشرفته جلوگیری به عمل آورد. اما این طور گفته می شود که این هواپیما با کمترین آسیب در خاک این کشور ساقط شده است.

تاگس انسایگر در بخش دیگری از این مطلب نوشت: خدمات و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا شدیدا وحشت دارند که تکنولوژی و فنآوری فوق مدرن این هواپیمای جاسوسی به دست روسیه و چین نیز بیافتد.

هواپیمای جاسوسی RQ-170 این توانایی را دارد که میزان رادیواکتیو را از ارتفاع بسیار بالا اندازه گیری کند. می تواند مکالمات موبایل را شنود کند و دوربینهای بسیار پیشرفته آن توان بسیار بالایی دارند.

به این ترتیب این هواپیمای جاسوسی بخصوص برای تجسس از تاسیسات هسته ای ایران کاربرد داشته است. آمریکا ایران را متهم می کند که مخفیانه برای ساخت سلاح اتمی فعالیت دارد .

نویسنده در ادامه به اقدامات خصمانه آمریکا در سالهای گذشته علیه برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران اشاره کرده و نوشت: در سال 2007 رئیس جمهوری وقت آمریکا عملیات مخفی در خاک ایران را زمینه سازی کرد. در سال 2010 برنامه های اتمی ایران از طریق ویروس استاکس نت که به گفته کارشناسان مشترکا توسط اسرائیل و آمریکا ساخته شده بود مورد حمله قرار گرفت. همچنین در سال گذشته چندین دانشمند هسته ای ایران ترور شدند.