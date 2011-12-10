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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

صدر در پاسخ به مهر:

ریالی از 8600 میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت پرداخت نشده است

ریالی از 8600 میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت پرداخت نشده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هنوز ریالی از سهم 10 درصدی وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه ها و 3 میلیارد دلار درآمدهای نفتی به این وزارتخانه پرداخت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر در حاشیه همایش "اقتصاد سلامت؛ چالشها و چشم اندازها" که روز شنبه در محل کتابخانه ملی برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا 10 درصد سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه ها حذف شده است، گفت: این سهم حذف نشده بلکه قرار است از طریق دیگری به بخش سلامت داده شود که هنوز این اتفاق نیافتاده است.

به گفته وی، سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه ها حدود 5600 میلیارد تومان است.

صدر در خصوص سهم وزارت بهداشت از محل درآمدهای نفتی نیز افزود: در این ارتباط هم می بایست به ازای افزایش قیمت نفت در هر بشکه بالای 80 دلار، 1.5 دلار به وزارت بهداشت تخصیص داده شود که سهم این وزارتخانه 3 میلیارد دلار بوده ولی تاکنون ریالی از این بابت نیز به وزارت بهداشت پرداخت نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام اینکه برای پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل درآمدهای نفتی می بایست تا پایان سال صبر کرد، گفت: دولت باید اعتبارات بیشتری از محل منابع عمومی برای حوزه سلامت در نظر بگیرد.

صدر ادامه داد: اعتبارات و بیت المال بایستی بر اساس اولویتها در کشور توزیع شود که به نظر می رسد حوزه سلامت از اهمیت بالایی در توزیع اعتبارات از محل منابع عمومی کشور برخوردار است.

وی با تاکید بر وجود مدیریت کارآمد و توانمند در بخش سلامت کشور، افزود: منابع باید به صورت شفاف از سوی دولت اعلام شود و عنوان کنند که درآمد کشور چه مقدار است تا بتوان بر اساس آن، برنامه ریزی و اعتبارات مورد نیاز را اختصاص داد.

کد مطلب 1479493

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