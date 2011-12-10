فاز 17 و 18 پارس جنوبی چاه تولید گاز در خلیج فارس ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود 53 ماه از آغاز عملیات اجرایی (تیر ماه 1386) طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی پیشرفت ساخت این مگا پروژه گازی در مجموع دو بخش دریایی و ساحلی به مرز 70 درصد رسیده است.

مسئولان شرکت ملی نفت سال گذشته و اواسط سالجاری از آغاز تولید زودهنگام گاز در این 2 فاز مشترک تا آذر ماه سالجاری خبر داده و اعلام کرده بودند: درصورت تاخیر در آغاز تولید زودهنگام گاز هیچ بهانه ای وجود ندارد.

رستم قاسمی وزیر نفت اخیرا در جمع خبرنگاران از به تعویق افتادن آغاز تولید زودهنگام گاز طبیعی به سال 1391 خبر داده و اعلام کرده است: تولید از این 2 فاز گازی تا سال اینده آغاز می شود.

پیگیری خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد حتی در صورت آماده بودن تمامی تاسیسات دریایی و پالایشگاه‌های ساحلی این پروژه مشترک گازی، به دلیل تاخیر در عملیات حفاری امکان آغاز برداشت زودهنگام گاز حتی تا پایان سال آینده از مخزن مشترک با قطر وجود ندارد.

در بخش فراساحلی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی ساخت و راه اندازی چهار سکوی اصلی و اقماری پیش بینی شده است که در مجموع باید 44 حلقه چاه توصیفی و توسعه ای در خلیج فارس حفاری شود.

در حال حاضر از مجموع 22 حلقه چاه سکوهای اقماری هیچ یک از چاهها حفاری نشده است و اخیرا قرارداد حفاری این چاهها پس از گذشت 53 ماه از آغاز عملیات اجرایی به یک شرکت حفاری خصوصی واگذار شده است.

در همین حال سپهر سپهری مجری طرح توسعه فاز17 و 18 پارس جنوبی اخیرا با اشاره به پیشرفت 60 درصدی حفاری فازهای این پروژه، گفته است: یک شرکت خصوصی به عنوان برنده بخش دوم حفاری این طرح انتخاب شده که به زودی با ارائه ضمانت نامه، عملیات اجرایی مراحل حفاری آغاز می شود.

از سوی دیگر برای حفاری 22 حلقه چاه سکوهای اصلی فاز 17 و 18 پارس جنوبی عملیات حفاری از سال گذشته با استقرار 2 دکل در خلیج فارس آغاز شد که اخیرا حفاری یک حلقه چاه تا مخزن به پایان رسیده است.

این در حالی است که تاکنون حتی یک حلقه چاه توصیفی در فاز 17 پارس جنوبی حفر نشده و با این وجود با حفاری چاه‌های تولیدی کارشناسان به جمع آوری اطلاعات محدوه مخزنی اقدام می کنند.

ظرفیت تولید گاز در هر یک از 22 حلقه چاه سکوهای اصلی فاز 17 و 18 پارس جنوبی از ظرفیت تولید روزانه 2 میلیارد فوت ‌مکعب گاز برخوردار است که پیش بینی می شود حداکثر تا پایان سال آینده حداکثر نیمی از چاه‌های تولیدی در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

در کنار تاخیر در حفاری چاه‎‌های تولیدی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی، تامین تجهیزات درون چاهی و سرچاهی یکی دیگر از چالشهای این پروژه مشترک گازی است به طوریکه هنوز هیچ گونه اقدامی برای خرید خارجی این تجیهزات پیچیده انجام نشده است.

با وجود تاخیرهای شرکت ملی حفاری در حفاری چاه‌های فاز 17 و 18 پارس جنوبی، مسئولان شرکت ملی نفت پیش بینی می کنند با راه اندازی یک ترین شیرین سازی و انتقال گازهای ترش فاز 6 تا 8 پارس جنوبی به اصطلاح "تولید زودهنگام" گاز در این پروژه را از سال آینده آغاز کنند.

با این روش جدید تولید زودهنگام گاز، ایران هیچ گونه افزایش برداشتی از چاه‌های مشترک با مخزن گاز نخواهد داشت، با این وجود با یک محاسبه ساده تاخیر در راه اندازی هر فاز پارس جنوبی روزانه 9 میلیون دلار، ماهانه 270 میلیون دلار و سالانه حدود 3.3 میلیارد دلار زیان را نصیب اقتصاد ملی می کند.