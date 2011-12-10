واکنش استاندار البرز به ادعاهای مسئولان دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی پیش از ظهر شنبه در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما شرکت کرد و ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این استان از ابتدای تاسیس آن، در مورد موضوعی که مدتی است به چالشی بین دانشگاه تهران و استان البرز بدل شده است، صحبت کرد.

مدتی پیش رئیس دانشگاه تهران در مراسم معارفه رئیس جدید پردیس کشاورزی این دانشگاه با لحنی جدی و هشدار آمیز خطاب به برخی مسئولان کرج گفت که این پردیس متعلق به دانشگاه تهران است و جدایی بخشی از آن، غیرممکن.

استاندار البرز در پاسخ به سوالی در این خصوص ضمن تاکید بر اینکه این دانشگاه از دانشگاههای خوب کشور است که باید تقویت شود، به 67 هکتار زمین جدا شده از این دانشگاه اشاره و اذعان داشت: درخواست ما این بود که 40 هکتار از این فضا برای ساخت مجتمع اداری در اختیار استان البرز قرار بگیرد.

عیسی فرهادی افزود: این درخواست به کمیسیون بررسی دولت نیز فرستاده شده و در حال پیگیری است.

وی با تاکید بر این نکته که سالهاست این زمین از پردیس کشاورزی دانشگاه تهران جدا شده، عنوان داشت: در حال حاضر این قطعه متعلق به دانشگاه تهران نیست و سالهاست که از دانشگاه تهران کاملا جدا شده است.

استاندار البرز در ادامه گفت: پس از انجام مطالعات کارشناسی برای احداث مجتمع اداری، این نقطه به عنوان بهترین مکان ساخت مجتمع های اداری انتخاب شد.

فرهادی در ادامه به محل این قطعه زمین که در نزدیک اتوبان است، اشاره کرد و اظهار داشت: ساخت مجتمع های اداری استان البرز در این نقطه علاوه بر کاهش ترافیک در تسهیل دسترسی مردم به ادارات نیز تاثیر بسزایی دارد.

به گفته این مسئول با ساخت و احداث مجتمع های اداری در این منطقه، تعداد زیادی از سفرهای درون شهری برای مراجعه به ادارات کاسته می شود و همین امر در کاهش مشکلات ترافیکی موثر است.

ترافیک، امنیت، حمل و نقل، دیدارهای مردمی و پاسخگویی به سوالات آنها، بهداشت و درمان و راه اندازی صدا و سیما از دیگر موضوعاتی بود که در این برنامه به آنها پرداخته شد.