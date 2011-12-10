طرح زمستانه راهها با همکاری راهداری و پلیس راه اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صنیعی در نشست مشترکی با فرماندهان پلیس راه برای تعامل و هماهنگی در اجرای طرح زمستانه راه های استان، راهداری و پلیس راه را ارکان امنیت و ایمنی در جاده ها و دارای هدفی مشترک دانست و گفت: نیت مقدس و خداپسندانه هر دو گروه، برقراری انضباط در جاده ها، کاهش تصادفات و سوانح و حفظ جان هموطنان است.

وی با اشاره به اینکه تلاش در جهت ایمن سازی راه ها و حفظ جان زائران امام رضا(ع) از بزرگترین عبادات بوده و اجر آن در پیشگاه امام هشتم(ع) محفوظ است، افزود: بی دقتی، نداشتن صبر وتحمل، عدم آشنایی با جاده و خواب آلودگی از مهمترین دلایل بروز تصادفات در جاده های استان است که باید با تعامل بیشتر پلیس و راهداران به سمت کاهش مشکلات فوق، حرکت کرد.

وی گفت: خراسان رضوی با وجود در بر گرفتن مضجع منور رضوی، جمعیت ساکن بالا و استعدادهای صنعتی، اقتصادی و گردشگری فراوان از نظر شبکه راهها و امکانات جاده ای مظلوم واقع شده و در فقر بسر می برد لذا روسای ادارات راه و ترابری شهرستان ها موظف هستند با برگزاری جلسات مشترک با فرماندهان پلیس راه شهرستان خود در جهت یافتن راه حل های مقطعی برای کاهش مشکلات ترددی منطقه اقدام کنند.

فرمانده پلیس راه خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از همراهی همیشگی راهداران با پلیس راه در جاده ها گفت: وسیله نقلیه، جاده و راننده سه رکن اصلی تصادفات هستند که مواجهه با هر یک ساز و کار خاص خود را می طلبد.

سرهنگ محمد صفایی افزود: اصلاح فرهنگ رانندگی امر واجبی است که باید در دراز مدت و با کار مشترک راه و ترابری، پلیس راه و سایر دستگاه های ذی صلاح انجام شود اما مشکلات مرتبط با جاده و وسیله نقلیه را می توان در کوتاه مدت کاهش داد.

وی با اشاره به اهمیت زمان در ارائه خدمات جاده ای گفت: پاکسازی سریع جاده از اشیاء خارجی یا صحنه تصادف، اصلاح ایرادات جاده ها، نظافت تابلو و علائم پس از بارندگی ها و اجرای به موقع برف روبی و شن و نمک پاشی از عواملی است که می توانند جان مسافران جاده ها را حفظ کند.