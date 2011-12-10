آمار نشریات علمی در 6گروه/ هنر و دامپزشکی در ته جدول فراوانی نشریات

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 677 نشریه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز انتشار دارند که 95 مورد آن دارای اعتبار علمی ترویجی و 582 مورد دارای اعتبار علمی پژوهشی هستند.

بررسی فراوانی تعداد نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی در گروه‌های تخصصی علوم انسانی، فنی مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی، علوم پایه و هنر نشان می‌دهد گروه علوم انسانی با فاصله‌ای چشمگیر نسبت به سایر گروه‌ها بیشترین تعداد نشریه علمی ترویجی و علمی پژوهشی را به خود اختصاص داده است.

جدول آمار نشریات علمی به تفکیک گروه‌های تخصصی

گروه تخصصی علمی پژوهشی علمی ترویجی کل نشریات علمی علوم انسانی 320 55 375 فنی مهندسی 89 24 113 کشاورزی 92 2 94 دامپزشکی 8 0 8 علوم پایه 55 10 65 هنر 20 2 22

دامپزشکی و هنر هم از نظر تعداد نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی در ته جدول آمار فراوانی نشریات علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند.