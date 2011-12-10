آمار نشریات علمی در 6گروه/ هنر و دامپزشکی در ته جدول فراوانی نشریات

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 677 نشریه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز انتشار دارند که 95 مورد آن دارای اعتبار علمی ترویجی و 582 مورد دارای اعتبار علمی پژوهشی هستند.
بررسی فراوانی تعداد نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی در گروههای تخصصی علوم انسانی، فنی مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی، علوم پایه و هنر نشان میدهد گروه علوم انسانی با فاصلهای چشمگیر نسبت به سایر گروهها بیشترین تعداد نشریه علمی ترویجی و علمی پژوهشی را به خود اختصاص داده است.
جدول آمار نشریات علمی به تفکیک گروههای تخصصی
|گروه تخصصی
|علمی پژوهشی
|علمی ترویجی
|کل نشریات علمی
|علوم انسانی
|320
|55
|375
|فنی مهندسی
|89
|24
|113
|کشاورزی
|92
|2
|94
|دامپزشکی
|8
|0
|8
|علوم پایه
|55
|10
|65
|هنر
|20
|2
|22
دامپزشکی و هنر هم از نظر تعداد نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی در ته جدول آمار فراوانی نشریات علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند.
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